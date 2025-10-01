El banco también se hizo presente: el Tunche Rivera marcó el 2-0 de Universitario en Trujillo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gol de la tranquilidad. José El Tunche Rivera anotó el 2-0 de Universitario sobre Alianza Atlético de un cabezazo dentro del área que no pudo contener Diego Melián.

El primer tiempo se mostró muy parejo. Y si bien la 'U' contó con un par de jugadas para abrir el marcador, el palo evitó que esto sucediera.

Ya en el segundo tiempo, la visita empezó a llegar con más peligro. Así, llegó el primero del encuentro. A los 69, Andy Polo se convirtió en un verdadero carrilero y llegó hasta la línea de fondo para lanzar un centro al corazón del área.

El balón fue despejado por la defensa de Alianza Atlético, pero este quedó en el borde del área, justo en la posición de Martín Pérez Guedes, que de un zurdazo superó la estirada de Diego Melián para poner el 1-0.

Pero, las cosas no iban a quedar ahí. A los 87', Jairo Concha cobró un tiro de esquina desde el sector izquierdo que le quedó a Anderson Santamaría. El central intentó hacer un taco, pero la pelota se le pasó y que cayó al Tunche Rivera, que de una palomita, puso el 2-0-

José Rivera marcó el 2-0 de Universitario | Fuente: X

Previa

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO: se enfrentan este miércoles 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. El encuentro se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo seguirás por RPP.pe.

Universitario vs Alianza Atlético: alineaciones confirmadas

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.

Alianza Atlético: Diego Melián; Horacio Benincasa, José Villegas, Anthony Gordillo, Christian Vásquez; Rodrigo Castro, Jimmy Pérez, Stefano Fernández, Joel Lupu; Miguel Graneros y Guillermo Larios.