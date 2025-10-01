Últimas Noticias
Se rompió la igualdad en Trujillo: Martín Pérez Guedes anotó el 1-0 de Universitario ante Alianza Atlético [VIDEO]

Martín Pérez Guedes anotó el 1-0 de Universitario.
Martín Pérez Guedes anotó el 1-0 de Universitario. | Fuente: X | Fotógrafo: L1 Max
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Martín Pérez Guedes lanzó un fuerte disparo de zurda, desde fuera del área, para anotar el 1-0 de Universitario sobre Alianza Atlético.

En el momento más complicado del partido. Martín Pérez Guedes, de un remate desde fuera del área, anotó el 1-0 de Universitario sobre Alianza Atlético en partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

Martín Pérez Guedes anotó el 1-0 de Universitario. | Fuente: X
Universitario vs Alianza Atlético: alineaciones confirmadas

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.

Alianza Atlético: Diego Melián; Horacio Benincasa, José Villegas, Anthony Gordillo, Christian Vásquez; Rodrigo Castro, Jimmy Pérez, Stefano Fernández, Joel Lupu; Miguel Graneros y Guillermo Larios.

Previa

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO: se enfrentan este miércoles 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. El encuentro se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo seguirás por RPP.pe.

Video recomendado

