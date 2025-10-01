Últimas Noticias
Sorpresa en Matute: Neri Bandiera anotó el 1-0 de Grau ante Alianza Lima [VIDEO]

Neri Bandiera anotó el 1-0 de Atlético Grau en Matute
Neri Bandiera anotó el 1-0 de Atlético Grau en Matute | Fuente: X
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Neri Bandiera apareció dentro del área para, de un zurdazo cruzado, anotar el 1-0 de Atlético Grau en Matute.

Primera llegada clara y gol de la visita. Neri Bandiera, de un remate cruzado de zurda dentro del área, anotó el 1-0 de Atlético Grau ante Alianza Lima por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

Neri Bandiera anotó el 1-0 de Atlético Grau en Matute
Neri Bandiera anotó el 1-0 de Atlético Grau en Matute | Fuente: X
Alianza Lima vs Atlético Grau: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Josué Estrada, Brian Arias, Miguel Trauco; Fenrando Gaibor, Pedro Aquino, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolivar; Jeremy Rostaing, Rafael Guardera, Diego Soto, Paulo De la Cruz, Juan Garro; Neri Bandiera y Tomás Sandoval.

Previa

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO: se enfrentan este miércoles 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), desde las 8:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

