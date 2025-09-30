Liga 1: Se enfrentan Alianza Lima y Grau por la fecha 12

En la previa de Alianza Lima vs Grau, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 1 de octubre desde las 20:30 horas en el estadio el Coloso Victoriano. El árbitro designado será Julio Quiroz Carrillo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El próximo miércoles 1 de octubre, a partir de las 20:30 horas, Grau visita a Alianza Lima en el estadio el Coloso Victoriano, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga 1.

Así llegan Alianza Lima y Grau

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1

Alianza Lima fue derrotado en el Inca Garcilaso de la Vega frente a Cienciano por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 7 goles y tiene 11 a favor.

Últimos resultados de Grau en partidos de la Liga 1

Grau viene de vencer a Sport Huancayo en casa por 3 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 8 goles y 3 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 10 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y firmaron un empate en 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Julio Quiroz Carrillo.

Fechas y rivales de Alianza Lima en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 12: vs Grau: 1 de octubre - 22:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Alianza Universidad: 5 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Sport Boys: 16 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sport Huancayo: 20 de octubre - 15:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Grau en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 13: vs Melgar: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs UTC: 19 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Alianza Lima y Grau, según país