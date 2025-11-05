Últimas Noticias
Horacio Orzán no se mueve de Arequipa: Melgar anunció su renovación para la temporada 2026

Melgar tiene a Horacio Orzán desde el año 2021.
| Fuente: Melgar Oficial
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Melgar se aseguró la presencia de Horacio Orzán de cara a la próxima campaña.

Melgar aseguró su lugar en la Copa Sudamericana de la próxima temporada al empatar la semana pasada ante Alianza Lima de visitante. Así, el club arequipeño empezó a planificar la próxima campaña.

Y es que, por medio de sus redes sociales, en el FBC Melgar anunciaron la renovación del volante Horacio Orzán. El mediocampista argentino se quedará un año más en el elenco que es dirigido por el entrenador Juan Reynoso.

"Nos alegra anunciar que nuestro rojinegro, Horacio Orzán, ha renovado su vínculo con el Dominó y seguirá dejando el alma por nuestros colores durante la temporada 2026. A seguir rugiendo, Horacio, Arequipa está contigo!", es lo que indica el 'León del Sur' sobre Orzán.

La publicación de parte del conjunto rojinegro fue acompañada de una imagen del futbolista con la indumentaria del club que defiende.

Hay que tener en cuenta que el popular 'Chacho' llegó a la ciudad de Arequipa para el año 2021 procedente del Mushuc Runa, club de la primera división de Ecuador.

Durante su carrera profesional, antes de llegar a Melgar, también jugó en Juventud, Deportivo Comercio, Sarmiento, Newell's Old Boys, Tigre y la Universidad Católica. Solo ganó títulos con la 'Lepra' y el 'dominó'.

Por otra parte, el primer equipo arequipeño ya no tiene actividad en lo que resta de temporada en la liga peruana de primera división. En la Tabla Acumulada marcha en el quinto lugar con 56 puntos.

Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025


EquipoPJGEPGFGCDGPTS
1Universitario3324636622+4478
2Cusco FC3319775834+2464
3Alianza Lima3318874829+1962
4Sporting Cristal331761056351857
Melgar35141475237+1556
6Alianza Atlético33156124029+1351
7Deportivo Garcilaso34149124840+851
8Cienciano331211105143+847
9Los Chankas32138114149-847
10Sport Huancayo32136134745+245
11ADT33129124250-845
12 Atlético Grau33911134049-338
13Sport Boys3399154049-936
14Comerciantes Unidos3389163451-1933
15UTC3388173356-2332
16Juan Pablo II3379173047-1730
17Ayacucho FC3385202951-2229
18Alianza Universidad3367203564-2925
19Deportivo Binacional *184682033-1318

