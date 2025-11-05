Horacio Orzán no se mueve de Arequipa: Melgar anunció su renovación para la temporada 2026

Melgar aseguró su lugar en la Copa Sudamericana de la próxima temporada al empatar la semana pasada ante Alianza Lima de visitante. Así, el club arequipeño empezó a planificar la próxima campaña.

Y es que, por medio de sus redes sociales, en el FBC Melgar anunciaron la renovación del volante Horacio Orzán. El mediocampista argentino se quedará un año más en el elenco que es dirigido por el entrenador Juan Reynoso.

"Nos alegra anunciar que nuestro rojinegro, Horacio Orzán, ha renovado su vínculo con el Dominó y seguirá dejando el alma por nuestros colores durante la temporada 2026. A seguir rugiendo, Horacio, Arequipa está contigo!", es lo que indica el 'León del Sur' sobre Orzán.

— FBC Melgar (@MelgarOficial) November 5, 2025

La publicación de parte del conjunto rojinegro fue acompañada de una imagen del futbolista con la indumentaria del club que defiende.

Hay que tener en cuenta que el popular 'Chacho' llegó a la ciudad de Arequipa para el año 2021 procedente del Mushuc Runa, club de la primera división de Ecuador.

Durante su carrera profesional, antes de llegar a Melgar, también jugó en Juventud, Deportivo Comercio, Sarmiento, Newell's Old Boys, Tigre y la Universidad Católica. Solo ganó títulos con la 'Lepra' y el 'dominó'.

Por otra parte, el primer equipo arequipeño ya no tiene actividad en lo que resta de temporada en la liga peruana de primera división. En la Tabla Acumulada marcha en el quinto lugar con 56 puntos.

