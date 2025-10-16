Apareció el 'Depredador': Paolo Guerrero anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre Sport Boys en Matute (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima y Sport Boys miden fuerzas este jueves por la decimocuarta jornada del Torneo Clausura. Los íntimos tienen complicado llevarse el certamen, por lo que su meta apunta principalmente a asegurar su lugar en los playoffs, que le puede dar el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El cotejo en el Alejandro Villanueva tuvo la complicación en los primeros instantes para Alianza Lima de quedarse sin Kevin Quevedo por un golpe en la cabeza. Esto no impidió que el local sea el que cargue en ataque, pero llegó al gol gracias a una acción de penal que se encargó de ejecutar Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero y un gol más con Alianza Lima

Paolo Guerrero tiene la responsabilidad de comandar la ofensiva de Alianza Lima ante la ausencia de Hernán Barcos para esta fecha por su última expulsión.

A los 29’ y de penal, tras revisarse en el VAR una acción, Paolo Guerrero definió alto y venció al guardameta Steven Rivadeneyra, consiguiendo así su decimosegundo gol en la temporada.

Guerrero llegó a los nueve tantos en la Liga1 Te Apuesto 2025 y se consolida como el goleador de Alianza Lima en la competición, siendo su segunda celebración en el Clausura. A nivel local, deja atrás a Hernán Barcos (7), Eryc Castillo (4) y Kevin Quevedo (4).

Paolo Guerrero, de 41 años, finaliza contrato en La Victoria en diciembre próximo, sin embargo, el club tiene la decisión de renovarle por un curso más.

Así fue el gol de Paolo Guerrero ante Sport Boys en Matute | Fuente: L1MAX

Alianza Lima vs. Sport Boys: así formaron en el partido

Alianza Lima: Ángelo Campos; Josué Estrada, Carlos Zambrano ©, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra ©; Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Hernán Da Campo, Leonel Solís, Oslimg Mora, Jostin Alarcón, Carlos López y Luis Urruti. DT: Juan Carlos Cabanillas.