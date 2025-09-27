Está intratable: Alex Valera anotó un doblete en el Universitario vs Cusco FC [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes sumó su tercera anotación ante Cusco FC en partido por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Este tanto del bicampeón peruano llegó gracias a Alex Valera, que nuevamente desató la alegría de los hinchas cremas en el estadio Monumental.

Luego de la revisión en el VAR, el árbitro Daniel Ureta cobró penal por una mano de Marlon Ruidias y Valera lo cambió por gol a los 66 minutos tras un remate de zurda que engañó al arquero Pedro Díaz.

Alex Valera anota de penal ante Cusco FC. | Fuente: Universitario

Universitario vs Cusco FC: alineaciones confirmadas

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

Cusco FC: Pedro Díaz; Marlos Ruidias, Aldair Fuentes, Alvaro Ampuero, Carlos Gamarra; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez, Iván Colman; Lucas Colitto, Nicolás Silva y Facundo Callejo.