¡Universitario celebró, pero no valió! Gol anulado a Alex Valera por mano ante ADT (VIDEO)

Universitario y ADT se enfrentan este domingo en el Estadio Unión Tarma en una jornada que puede ser histórica para los cremas. La ‘U’ está a una victoria de quedarse con el Torneo Clausura, ser el campeón de la Liga1 Te Apuesto 2025 y concretar así el tricampeonato nacional.

La hinchada de Universitario tomó toda Tarma y en el cotejo correspondiente a la fecha 16 del Clausura celebró con efusividad cuando Alex Valera envió la pelota al fondo de la red. La locura se desató en las tribunas y toda la ciudad por la conquista del goleador merengue, sin embargo, la revisión en el VAR detectó una infracción suya para anular el gol.

No cuenta el gol de Alex Valera ante ADT

Jorge Fossati realizó cambios en su oncena respecto al partido con Cristal, refrescando los laterales para sorprender por ese sector a su rival.

La ‘U’ armó una gran acción a los 22’, moviendo el balón de un lado a otro. Andy Polo recibió el esférico por la derecha y con un cambio de frente encontró a Alex Valera, que superó con facilidad a John Narváez.

Alex Valera entró al área y con una fantástica definición terminó con la resistencia de Éder Hermoza para los festejos de la ‘U’.

En el VAR llamaron al árbitro Kevin Ortega, porque se detectó que, durante la construcción de la jugada, Valera llegó a apoyar con el brazo para controlar el esférico. Esto llevó a que no cuente la anotación del artillero merengue.

Así fue el gol que convirtió Alex Valera ante ADT en Tarma | Fuente: L1MAX

Universitario vs ADT: así formaron en el Torneo Clausura

ADT: Eder Hermoza; John Narvaez, Jhair Soto, Gu Rum, Choi, Fernando Bersano; Carlos Cabello, Ángel Pérez, Ademar Robles, Gerson Barreto; Joao Rojas y Mauro da Luz. DT: Christian Ruggeri.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; José Rivera y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.