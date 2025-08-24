Últimas Noticias
No vale para Universitario: anulado el gol de Alex Valera en el clásico por milimétrica off-side (VIDEO)

Alex Valera es el goleador de Universitario en la temporada 2025
Alex Valera es el goleador de Universitario en la temporada 2025 | Fuente: Captura
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Alex Valera sorprendió a la defensa de Alianza Lima tras un rebote de Viscarra, pero el VAR indicó que el delantero de Universitario estaba adelantado.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizan una edición más del clásico del fútbol peruano. En el Estadio Monumental, los ‘compadres’ chocan por la sétima fecha del Torneo Clausura.

En un clásico que desde los primeros minutos mostró jugadores con muchas revoluciones para luchar cada balón, fue Universitario el que festejó primero luego que Alex Valera consiguiera vencer la resistencia del arquero Guillermo Viscarra. No obstante, fue requerida la intervención del VAR para advertir al árbitro Jordi Espinoza de un fino fuera de lugar del atacante crema.

Noticia en desarrollo…

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Así fue el gol anulado a Alex Valera en el clásico
Así fue el gol anulado a Alex Valera en el clásico | Fuente: GOLPERÚ

Universitario vs Alianza Lima: así formaron en el clásico

Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo ©, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos ©. DT: Néstor Gorosito.

