Universitario vs Alianza Lima: altas y bajas para el clásico del Torneo Clausura 2025
Universitario no tendrá a disposición a Rodrigo Ureña, quien sufrió una lesión en el partido de Copa Libertadores. El cuadro de La Victoria, en tanto, no tendrá a Paolo Guerrero, Piero Cari y Pablo Lavandeira. Pero, sí estará Pedro Aquino.
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: se enfrentan este domingo 24 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, desde las 5:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por GOLPERU y Movistar Play. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás tener por RPP.pe.
¡Buenas tardes!
Iniciamos la transmisión del partido entre Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura.
Te recomendamos
Comparte esta noticiaSiguenos en