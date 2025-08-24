Hace 18 minutos

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: se enfrentan este domingo 24 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, desde las 5:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por GOLPERU y Movistar Play. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás tener por RPP.pe.