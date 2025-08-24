Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43
0
UNIVERSITARIO
VS.
0
ALIANZA LIMA
Cobertura por iniciar -

Universitario vs Alianza Lima EN DIRECTO: sigue la transmisión del partido por la fecha 7 del Torneo Clausura

Universitario vs Alianza Lima EN DIRECTO: sigue la transmisión del partido por la fecha 7 del Torneo Clausura

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión desde el Estadio Monumental del partido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Universitario vs Alianza Lima: altas y bajas para el clásico del Torneo Clausura 2025

Universitario no tendrá a disposición a Rodrigo Ureña, quien sufrió una lesión en el partido de Copa Libertadores. El cuadro de La Victoria, en tanto, no tendrá a Paolo Guerrero, Piero Cari y Pablo Lavandeira. Pero, sí estará Pedro Aquino.

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: se enfrentan este domingo 24 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, desde las 5:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por GOLPERU y Movistar Play. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás tener por RPP.pe.

¡Buenas tardes!

Iniciamos la transmisión del partido entre Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Te recomendamos

Tags

Universitario de Deportes Alianza Lima Liga1 Liga 1 Te Apuesto Universitario vs Alianza Lima

Lo último en Fútbol

Suscribirte al boletín de tus noticias preferidas

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Buzon
Configurar Boletín
Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad

Contenido promocionado

Taboola