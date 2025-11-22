Últimas Noticias
El tricampeón no se recupera: así fue el 3-0 de Los Chankas ante Universitario tras 'sombrerito' de Takeuchi [VIDEO]

La jugada de gol de Los Chankas ante Universitario.
La jugada de gol de Los Chankas ante Universitario. | Fuente: L1 Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

Oshiro Takeuchi culminó en gol una buena jugada de Los Chankas en el duelo ante Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes regresó de los vestuarios sin ningún signo de reacción, circunstancia que fue aprovechada por Los Chankas para anotar el tercer gol en el compromiso por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

En el minuto 48, Matías Di Benedetto falló en salida y permitió que Los Chankas coloquen el 3-0 después de una buena definición de Oshiro Takeuchi, que con un 'sombrerito' superó la resistencia del arquero uruguayo Sebastián Britos.

Esta jugada deja en claro que la defensa de Universitario no estuvo a la altura de lo esperado en el último partido del 2025. Además, la expulsión de Williams Riveros debilitó la línea defensiva del equipo dirigido por Jorge Fossati.

Universitario llegaba a este partido para mantener el invicto de la temporada en el torneo local.

El 3-0 de Los Chankas ante Universitario
El 3-0 de Los Chankas ante Universitario. | Fuente: L1 Max

Los Chankas vs Universitario: así arrancaron en duelo

Los Chankas: Hairo Camacho, David Gonzáles, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana, Jorge Palomino, Braian Rivero, Oshiro Takeuchi,Franco Torres, José Manzaneda y Pablo Bueno.

Universitario: Sebastián Britos, William Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, José Carabalí, Jairo Vélez, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Andy Polo, José Rivera y Edison Flores.

