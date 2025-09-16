Directo al Puskas: desde más de media cancha, Gustavo Dulanto anotó un golazo en el ADT vs UTC [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

ADT venció 3-1 de local a UTC por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga1. Gustavo Dulanto, Joao Rojas y Mauro Da Luz anotaron los goles del cuadro tarmeño, mientras que los visitantes anotaron vía Jarlin Quintero.

Este tanto quedó marcado por el golazo que marcó Dulanto apenas a los 3 minutos. El central de 30 años avanzó con el balón y antes de llegar a la mediacancha ejecutó un fuerte remate que se convirtió en el 1-0 del compromiso desarrollado en el Estadio Union Tarma.

El balón se elevó de tal forma que dejó al arquero Diego Campos sin poder evitar el soberbio tanto de Dulanto, que celebró con sus compañeros su primer gol con ADT.

El tanto es sin duda uno de los mejores en lo que va de la temporada en el fútbol peruano.

Dulanto fue cedido a ADT por parte de Universitario de Deportes, club donde tiene contrato hasta el 2026. Antes de llegar al cuadro crema, el defensa jugó en Riga FC de Letonia, Sheriff Tiraspol de Moldavia y Boavista de Portugal, entre otros.

Así fue el gol de Gustavo Dulanto en el ADT vs UTC. | Fuente: @L1MAX_

ADT vs UTC: alineaciones confirmadas

ADT: Eder Hermoza; Ángel Pérez, Gustavo Dulanto, Jhair Soto, Fernando Bersano; Josué Alvino, Ademar Robles, Carlos Cabello, Joao Rojas; Mauro Da Luz y Nazareno Bazán.

UTC: Diego Campos; Joshua Cantt, Piero Serra, José Luján, Anthony Rosell; Cristian Mejía, Luis Álvarez, André Vásquez, Juan Cruz Vega; Erinson Ramírez y Jarlin Quintero.