Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Directo al Puskas: desde más de media cancha, Gustavo Dulanto anotó un golazo en el ADT vs UTC [VIDEO]

Gustavo Dulanto en el UTC vs ADT.
Gustavo Dulanto en el UTC vs ADT. | Fuente: Liga1 Te Apuesto
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Gustavo Dulanto abrió el marcador en el triunfo por 3-1 ante UTC en Tarma por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

ADT venció 3-1 de local a UTC por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga1. Gustavo Dulanto, Joao Rojas y Mauro Da Luz anotaron los goles del cuadro tarmeño, mientras que los visitantes anotaron vía Jarlin Quintero.

Este tanto quedó marcado por el golazo que marcó Dulanto apenas a los 3 minutos. El central de 30 años avanzó con el balón y antes de llegar a la mediacancha ejecutó un fuerte remate que se convirtió en el 1-0 del compromiso desarrollado en el Estadio Union Tarma.

El balón se elevó de tal forma que dejó al arquero Diego Campos sin poder evitar el soberbio tanto de Dulanto, que celebró con sus compañeros su primer gol con ADT.

El tanto es sin duda uno de los mejores en lo que va de la temporada en el fútbol peruano.

Dulanto fue cedido a ADT por parte de Universitario de Deportes, club donde tiene contrato hasta el 2026. Antes de llegar al cuadro crema, el defensa jugó en Riga FC de Letonia, Sheriff Tiraspol de Moldavia y Boavista de Portugal, entre otros.

Así fue el gol de Gustavo Dulanto en el ADT vs UTC
Así fue el gol de Gustavo Dulanto en el ADT vs UTC. | Fuente: @L1MAX_

ADT vs UTC: alineaciones confirmadas

ADT: Eder Hermoza; Ángel Pérez, Gustavo Dulanto, Jhair Soto, Fernando Bersano; Josué Alvino, Ademar Robles, Carlos Cabello, Joao Rojas; Mauro Da Luz y Nazareno Bazán.

UTC: Diego Campos; Joshua Cantt, Piero Serra, José Luján, Anthony Rosell; Cristian Mejía, Luis Álvarez, André Vásquez, Juan Cruz Vega; Erinson Ramírez y Jarlin Quintero.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Gustavo Dulanto Videos más Vistos Videos

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA