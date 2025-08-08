Últimas Noticias
ADT vs. Sport Huancayo: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025 de Liga1?

Guía TV, ADT vs Sport Huancayo por la liga peruana.
Guía TV, ADT vs Sport Huancayo por la liga peruana. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

ADT tendrá una dura prueba en Tarma cuando reciba a su par de Sport Huancayo.

ADT vs. Sport Huancayo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

El cuadro de Sport Huancayo es protagonista en lo que va del certamen al contar con 7 puntos en la tabla de posiciones. Así, hay confianza para que saque los tres puntos fuera de casa, aunque ADT irá con todo porque solamente cuenta con 3 unidades y está obligado para ganar de local.

¿Cómo llegan ADT y Sport Huancayo a la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

La tienda de ADT viene de caer 1-0 a manos de Sport Boys en el Callao, mientras que el 'Rojo Matador' derrotó 3-1 de local a Ayacucho FC.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Sport Huancayo en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 9 de agosto en el Estadio Unión Tarma. El recinto tiene una capacidad para 9,100 espectadores.

¿A qué hora juegan ADT vs Sport Huancayo en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre ADT vs Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.
  • En Colombia, el partido entre ADT vs Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre ADT vs Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre ADT vs Sport Huancayo comienza a las 4:15 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre ADT vs Sport Huancayo comienza a las 4:15 p.m.
  • En Chile, el partido entre ADT vs Sport Huancayo comienza a las 4:15 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre ADT vs Sport Huancayo comienza a las 5:15 p.m.
  • En Argentina, el partido entre ADT vs Sport Huancayo comienza a las 5:15 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre ADT vs Sport Huancayo comienza a las 5:15 p.m.
  • En Brasil, el partido entre ADT vs Sport Huancayo comienza a las 5:15 p.m.

¿Qué canal transmite el ADT vs Sport Huancayo en vivo?

El partido de ADT contra Sport Huancayo será transmitido vía TV por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

ADT vs Sport Huancayo: alineaciones posibles

ADT: Carlos Grados; John Narváez, Gu Rum Choi ©, Gustavo Dulanto, Ángel Pérez; Jhair Soto, D´Alessandro Montenegro, Ademar Robles, Víctor Cedrón; Carlos Cabello y Adrián Fernández.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Johan Madrid; Ricardo Salcedo, Edu Villar, Piero Magallanes, Javier Sanguinetti; Isaías Lujan y Janio Pósito. 

Tags
ADT Sport Huancayo Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

