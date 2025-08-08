ADT vs. Sport Huancayo: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025 de Liga1?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

ADT vs. Sport Huancayo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

El cuadro de Sport Huancayo es protagonista en lo que va del certamen al contar con 7 puntos en la tabla de posiciones. Así, hay confianza para que saque los tres puntos fuera de casa, aunque ADT irá con todo porque solamente cuenta con 3 unidades y está obligado para ganar de local.

¿Cómo llegan ADT y Sport Huancayo a la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?



La tienda de ADT viene de caer 1-0 a manos de Sport Boys en el Callao, mientras que el 'Rojo Matador' derrotó 3-1 de local a Ayacucho FC.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Sport Huancayo en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 9 de agosto en el Estadio Unión Tarma. El recinto tiene una capacidad para 9,100 espectadores.

📣 ¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐓𝐚𝐫𝐦𝐚, 𝐍𝐚𝐳𝐚𝐫𝐞𝐧𝐨 𝐁𝐚𝐳𝐚́𝐧! 🇦🇷💙



La Asociación Deportiva Tarma le da la bienvenida oficial al delantero argentino Nazareno Bazán, quien se une a nuestro plantel para reforzar el ataque celeste en este Torneo Clausura.

¡VAMOS ADT! pic.twitter.com/HOekfV6yfs — ADT de Tarma - Oficial (@adt_tarma) July 26, 2025

¿A qué hora juegan ADT vs Sport Huancayo en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre ADT vs Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

¿Qué canal transmite el ADT vs Sport Huancayo en vivo?

El partido de ADT contra Sport Huancayo será transmitido vía TV por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

ADT vs Sport Huancayo: alineaciones posibles

ADT: Carlos Grados; John Narváez, Gu Rum Choi ©, Gustavo Dulanto, Ángel Pérez; Jhair Soto, D´Alessandro Montenegro, Ademar Robles, Víctor Cedrón; Carlos Cabello y Adrián Fernández.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Johan Madrid; Ricardo Salcedo, Edu Villar, Piero Magallanes, Javier Sanguinetti; Isaías Lujan y Janio Pósito.

