Dos minutos de locura en Matute: Cantero y Estrada anotaron los goles para el 2-1 de Alianza Lima ante Grau [VIDEO]

Matute se prendió. En apenas dos minutos, Alan Cantero y Josué Estrada aparecieron para darle vuelta al marcador al Atlético Grau y poner en ventaja a Alianza Lima por 2-1 en partido por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El partido empezó con un cuadro Blanquimorado buscando el arco de Patricio Álvarez. Sin embargo, con el pasar de los minutos, el equipo visitante empezó a tomar el medio campo.

A los 13 minutos, Rafael Guarderas recibió el balón y le dio un pase en profundidad para Paulo De la Cruz, quien llegó hasta la línea de fondo y lanzó un pase para atrás. En el corazón del área llegó Neri Bandiera, quien lanzó un zurdazo cruzado para batir la estirada de Guillermo Viscarra y marcar el 1-0.

Tras ello, Alianza Lima entró en una etapa complica. De hecho, la visita pudo ampliar el marcador, pero los delanteros no estuvieron fino.

Ya en el segundo tiempo, la situación cambió. A los 53', Paolo Guerrero ganó en lo alto y le dejó el balón a Alan Cantero, quien de un derechazo puso el empate. Y dos minutos más tarde, Josué Estrada aprovechó un rebote de Patricio Álvarez para anotar el 2-1.

Alianza Lima vs Atlético Grau: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Josué Estrada, Brian Arias, Miguel Trauco; Fenrando Gaibor, Pedro Aquino, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolivar; Jeremy Rostaing, Rafael Guardera, Diego Soto, Paulo De la Cruz, Juan Garro; Neri Bandiera y Tomás Sandoval.

Previa

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO: se enfrentan este miércoles 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), desde las 8:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.