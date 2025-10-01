Erick Noriega en Gremio vs. Santos en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver fecha 26 del Brasileirao 2025?

El peruano Erick Noriega se perfila como titular nuevamente en el plantel de Gremio de Porto Alegre.

Con el peruano Erick Noriega, Gremio esperar sumar un nuevo triunfo cuando enfrente a Santos de visitante. Este resultado sería determinante en la intención de escalar en la tabla de posiciones.

Santos vs. Gremio: ¿Cómo llega el equipo de Erick Noriega a la fecha 25 del Brasileirao 2025?



Gremio llega al partido tras vencer por 3-1 de local a Vitoria, mientras que Santos empató 2-2 contra Bragantino.

¿Cuándo y dónde juegan Santos vs. Gremio en vivo por la fecha 25 del Brasileirao 2025?

El encuentro entre Santos vs. Gremio se disputará este miércoles 1 de octubre en el Vila Belmiro de la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para 16 068 espectadores.

¿A qué hora juegan Santos vs. Gremio en vivo por el Brasileirao 2025?



En Perú , el partido Santos vs Gremio comienza a las 7:30 a.m.

, el partido Santos vs Gremio comienza a las 7:30 a.m. En Brasil , el partido Santos vs Gremio comienza a las 9:30 a.m.

, el partido Santos vs Gremio comienza a las 9:30 a.m. En Colombia, el partido Santos vs Gremio comienza a las 7:30 a.m.

En Ecuador, el partido Santos vs Gremio comienza a las 7:30 a.m.

En Chile, el partido Santos vs Gremio comienza a las 9:30 a.m.

En Bolivia, el partido Santos vs Gremio comienza a las 8:30 a.m.

En Venezuela, el partido Santos vs Gremio comienza a las 8:30 a.m.

En Argentina, el partido Santos vs Gremio comienza a las 9:30 a.m.

En Paraguay, el partido Santos vs Gremio comienza a las 9:30 a.m.

En Uruguay, el partido Santos vs Gremio comienza a las 9:30 a.m.

¿Qué canal transmite el Santos vs. Gremio en vivo por TV?



El canal que transmitirá el partido entre Santos vs. Gremio será L1 Max, Globo TV y Premiere. Vía streaming, irá por L1 Play.