Alianza Lima vs. Sport Huancayo | Fuente: Captura

No es un buen momento para Alianza Lima. Desde la llegada del chileno Mario Salas no han conseguido un triunfo en campo, pero no es motivo para dejar de intentar cambiar sus resultados. Así, ante Sport Huancayo por la jornada 12 de la Liga 1, apostó por rotar jugadores con la intención de complicar a su rival a partir de la velocidad.

Los blanquiazules se posicionaron en campo contrario y luego de una primera advertencia con Patricio Rubio, fue el turno de Sebastián Cavero de contar con una clara chance de gol. Desde el sector izquierdo, Josepmir Ballón, Rubio y Carlos Ascues pudieron asociarse, donde este último filtró hacia el juvenil atacante.

Por su rapidez, Cavero superó a Jimmy Valoyes e ingresó al área para quedar frente al portero Joel Pinto. Contó con una clara oportunidad de anotar, pero el experimentado golero esperó hasta el último el remate y desvió la pelota.

Apostando por las rotaciones, también debido a la seguidilla de partidos, Alianza Lima busca su primer triunfo bajo la dirección de Mario Salas y se esperanza en muchos de sus juveniles.





ALINEACIONES:

Sport Huancayo: Joel Pinto; Jimmy Valoyes, Giancarlo Carmona, Kambou Hervé, Hugo Ángeles; Leonardo Villar, Alfredo Rojas, Daniel Morales, Marcos LLuiya, Carlos Ross; Carlos Neumann.

Alianza Lima: Steven Rivadeneyra; Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Francisco Duclós, Kluiverth Aguilar; Dylan Caro; Miguel Cornejo, Josepmir Ballón, Carlos Ascues; Sebastián Cavero, Patricio Rubio.