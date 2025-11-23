Polémica en Matute: Carlos Zambrano fue expulsado por chocar con el árbitro en Alianza Lima vs. UTC (VIDEO)

Una roja más en su carrera, pero que esta vez no estuvo ajena a la controversia. Se jugaban los últimos minutos del primer tiempo del partido entre Alianza Lima y UTC cuando, tras un centro, Gianfranco Chávez cometió un penal por contener en el área a Jarlin Quintero.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el árbitro Julio Quiróz, luego de señalar la falta, se acercó al punto penal donde estaba Carlos Zambrano y ambos protagonizaron un choque que parecía fortuito, pero que terminó costándole la expulsión al capitán de Alianza Lima.

Carlos Zambrano recibió su primera tarjeta amarilla en el compromiso solo unos instantes atrás por cometer una falta sobre Brandon Palacios, por lo que ya estaba condicionado.

En la siguiente jugada, el 'Káiser' reclamó que la jugada no era sancionable como penal y cuando el árbitro se dirigía hacia el punto de penal chocó frente al central, por lo que le mostró la segunda amarilla y por tanto la roja para ser expulsado.

En el VAR, Quiróz revisó la jugada ante la posibilidad de cambiar su decisión sobre el penal, pero terminó ratificándose, por lo que también se mantuvo su postura sobre la segunda amarilla.

De esta manera, Carlos Zambrano se perderá el primer partido de Alianza Lima en los playoffs de la Liga1.

Así fue la expulsión de Carlos Zambrano frente a UTC | Fuente: L1MAX

Alianza Lima vs UTC: así formaron en el partido

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano (c), Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Alan Cantero; Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

UTC: Diego Campos; Luis Garro, Leonardo Rugel, Piero Serra, Yehider Ibarguen; Luis Álvarez, Cristian mejía, Brando Palacios, Juan Vega, André Vásquez; Jarlin Quintero (c). DT: Hernán Lisi.