Sport Huancayo vs. Cusco FC en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la última fecha del Torneo Clausura 2025?

Sport Huancayo y Cusco FC chocan por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. Este partido se jugará el domingo, 23 de noviembre.

Cusco FC quiere asegurar el segundo puesto de la Tabla Acumulada y le bastará con un empate o una victoria. Con ese resultado, será inalcanzable para Alianza Lima. Si es así, logrará su boleto a la final de los playoffs de la Liga 1 2025.

Sport Huancayo vs. Cusco FC: ¿cómo llegan a la última fecha del Torneo Clausura 2025?

Sport Huancayo goleó 3-0 a UTC de visitante con goles de Janio Pósito (51' y 68') y Javier Sanguinetti. En tanto, Cusco FC goleó 3-0 a Sport Boys en la ciudad imperial.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs. Cusco FC en vivo por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

El partido de Sport Huancayo ante el elenco de Cusco FC está programado para el domingo, 23 de noviembre, en el Estadio IPD de Huancayo, de la ciudad de Huancayo. El recinto tiene capacidad para recibir a 20 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs. Cusco FC en vivo por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Sport Huancayo vs. Cusco FC comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Sport Huancayo vs. Cusco FC en vivo por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Sport Huancayo vs. Cusco FC: últimos resultados

13-07-2025 - Cusco FC 3-0 Sport Huancayo

25-07-2024 - Cusco FC 3-0 Sport Huancayo

11-02-2024 - Sport Huancayo 2-0 Cusco FC