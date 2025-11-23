¿Qué pasa si Alianza Lima le gana a UTC?
Este escenario será la mitad de la tarea para Alianza Lima, porque deberá esperar que Cusco FC pierda con Sport Huancayo de visita. Solo así, asegurará su lugar en la tabla acumulada.
⚪️¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑩𝑳𝑨𝑵𝑸𝑼𝑰𝑨𝒁𝑼𝑳!🔵— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 23, 2025
🆚: @UTC_PagOficial
⌚️: 𝟑:𝟎𝟎 𝒑.𝒎.
🏟️: 𝑨𝒍𝒆𝒋𝒂𝒏𝒅𝒓𝒐 𝑽𝒊𝒍𝒍𝒂𝒏𝒖𝒆𝒗𝒂.
🏆: 𝑭𝒆𝒄𝒉𝒂 𝟏𝟗 𝑻𝒐𝒓𝒏𝒆𝒐 𝑪𝒍𝒂𝒖𝒔𝒖𝒓𝒂 @Liga1TeApuesto #ConAlianzaSiempre #AlianzaLima#ReafirmaTuLeALtad pic.twitter.com/VIYVvTLh3u
La lucha por el segundo lugar está entre Alianza Lima y Cusco FC, por ello todas las miradas están puesta en los encuentros que disputarán en la última fecha del Torneo Clausura 2025. Los ‘dorados’ marchan en la segunda casilla con 67 puntos, y dos unidades más abajo están los ‘íntimos’.
¿Qué partidos se juegan hoy en la última fecha del Torneo Clausura?
3:00 p.m. | Sport Huancayo vs Cusco FC - IPD Huancayo (Huancayo)
3:00 p.m. | Alianza Universidad vs Juan Pablo College - Estadio Heraclio Tapia (Huánuco)
3:00 p.m. | Cienciano vs Ayacucho FC - Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
3:00 p.m. | Alianza Lima vs UTC - Estadio Alejandro Villanueva (Lima)
3:00 p.m. | Comerciantes UJnidos vs ADT - Juan Maldonado Gamarra (Cutervo)
¡Buenas tardes, amigos de RPP!
Bienvenidos a la cobertura de la última fecha del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.
