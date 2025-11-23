Últimas Noticias
Último momento -

Alianza Lima vs. UTC EN DIRECTO: sigue el orden de los playoffs y descenso en la última fecha de Liga1 2025

Alianza Lima tien la atención puesta en el partido de Cusco FC, que busca quedarse en el segundo puesto de la tabla acumulada para ir a la final de los playoffs. Ayacucho FC y UTC resuelven al último descendido de la Liga1 Te Apuesto.

¿Qué pasa si Alianza Lima le gana a UTC?

Este escenario será la mitad de la tarea para Alianza Lima, porque deberá esperar que Cusco FC pierda con Sport Huancayo de visita. Solo así, asegurará su lugar en la tabla acumulada.

La lucha por el segundo lugar está entre Alianza Lima y Cusco FC, por ello todas las miradas están puesta en los encuentros que disputarán en la última fecha del Torneo Clausura 2025. Losdoradosmarchan en la segunda casilla con 67 puntos, y dos unidades más abajo están los íntimos’.

¿Qué partidos se juegan hoy en la última fecha del Torneo Clausura?

3:00 p.m. | Sport Huancayo vs Cusco FC - IPD Huancayo (Huancayo)

3:00 p.m. | Alianza Universidad vs Juan Pablo College - Estadio Heraclio Tapia (Huánuco)

3:00 p.m. | Cienciano vs Ayacucho FC - Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

3:00 p.m. | Alianza Lima vs UTC - Estadio Alejandro Villanueva (Lima)

3:00 p.m. | Comerciantes UJnidos vs ADT - Juan Maldonado Gamarra (Cutervo)

¡Buenas tardes, amigos de RPP!

Bienvenidos a la cobertura de la última fecha del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. 

