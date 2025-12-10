¡Una baja más para Sporting Cristal! Yoshimar Yotún se pierde la ida de los playoffs ante Cusco FC

Sin el capitán. Sporting Cristal enfrentará este miércoles a Cusco FC en el Estadio Nacional de Lima por la final ida de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025. Para esta contienda, el conjunto rimense no podrá contar con Yoshimar Yotún.

En la serie de ida y vuelta está en juego la clasificación directa a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. El primer capítulo de la llave lo jugará Sporting Cristal sin Yoshimar Yotún, quien debido a molestias musculares que arrastra desde hace varios días, quedó fuera de la convocatoria de Paulo Autuori.

Yoshimar Yotún no juega ante Cusco FC

Yoshimar Yotún ingresó al minuto 73 en Matute para enfrentar a Alianza Lima en los play-offs. Su presencia fue importante para igualar el marcador global y forzar los penales, la vía por la que Cristal se quedó con la victoria.

En la tanda de penales llamó la atención que Yotún, siendo capitán y el principal referente del equipo no se haga cargo de ninguno de los cinco disparos. Si bien tenía menos cansancio que otros futbolistas, ‘Yoshi’ ya arrastraba el mismo problema muscular, por lo que optó por no arriesgar pateando en la definición.

Autuori aguardó hasta el mismo día del juego con Cusco FC para decidir dejar fuera de lista al volante, sobre quien aguardan que pueda recuperarse para el duelo de vuelta, que se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre en la altura de Cusco.

Las bajas de Sporting Cristal ante Cusco FC

La ausencia de Yoshimar Yotún en la convocatoria para este miércoles se sumará a la de Christofer Gonzales y la de Luis Abram, por quien esperarán para considerarlo en el cotejo de vuelta.

A estos nombres se puede sumar el del brasileño Felipe Vizeu, el ‘9’ titular en los últimos encuentros. El atacante no pudo terminar la contienda con Alianza Lima en Matute por un tema muscular y esa dificultad lo mantiene en duda hasta el momento.

En su caso, el comando técnico aguardará hasta último momento para definir su inclusión en la convocatoria del partido. Este panorama llevará a Paulo Autuori a considerar a Irven Ávila entre los titulares, quien será además el capitán del equipo.

Ávila, uno de los goleadores históricos de Sporting Cristal, estaría en el ataque junto a Santiago Gonzalez y Maxloren Castro.