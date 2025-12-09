Alianza Lima vs. Zhetysu: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Alianza Lima sigue su camino en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 tras su histórico estreno, midiéndose al Osasco brasileño, anfitrión del certamen y último elenco sudamericano en conquistar el trofeo (2012).

El conjunto dirigido por Facundo Morando centra su atención ahora en el choque contra el Zhetysu VC, por la segunda jornada del grupo B. El representante de Kazajistán que logró su boleto para esta edición al ganar el título continental asiático.

Los equipos que queden entre los dos primeros puestos de cada grupo avanzarán a las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley Femenino.

► Calendario de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: fechas y horarios confirmados de los partidos

Alianza Lima vs. Zhetysu VC: ¿cómo llegan a la fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

El elenco de Alianza Lima se presenta a la contienda tras su debut en el grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025, contra el anfitrión Osasco. Por su lado, el Zhetysu VC cayó en la primera jornada contra el Scandicci Savino Del Bene de Italia.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Zhetysu EN VIVO por la fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

El partido entre Alianza Lima vs. Zhetysu VC se disputará este miércoles 10 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para recibir a 3 200 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Zhetysu EN VIVO por la fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a las 11:30 a.m.

, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a las 11:30 a.m. En Brasil , el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a la 1:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a la 1:30 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a las 11:30 a.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a las 11:30 a.m

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a las 12:30 p.m

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a la 1:30 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a la 1:30 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a la 1:30 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a la 1:30 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a la 1:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a las 10:30 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a las 11:30 a.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs Zhetysu EN VIVO por TV?

El partido entre Alianza Lima vs. Zhetysu VC se podrá ver EN VIVO por TV en Perú a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, el cotejo será transmitido a través de la página web y app de Latina, VBTV (Volleyball World) y CazeTV en Brasil. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.