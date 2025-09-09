Bolivia sueña con el repechaje: Miguel Terceros anotó de penal ante Brasil en El Alto

Miguel Terceros abrió el marcador en el duelo entre Bolivia vs Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.
Bolivia golpeó primero la mesa y anotó el primer tanto ante Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Miguel Terceros marcó el 1-0 en el Estadio El Alto.
El árbitro chileno Cristian Garay sancionó penal tras una falta de Bruno Guimaraes, así Terceros controló el balón y cin preciso remate de zurda venció la resistencia de Alisson Becker.
Bolivia vs Brasil: así arrancaron en duelo
Bolivia: Lampe, Fernández, Morales, Haquín, Medina, Robson Matheus, Vaca, Villamíl, Terceros, Monteiro, Paniagua.
Brasil: Alisson, Vitinho, Alexsandro, Fabrício, Caio Henrique, Andrey, Guimaraes, Paquetá, Lino, Luiz Henrique, Richarlison.
