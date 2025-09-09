Bolivia sueña con el repechaje: Miguel Terceros anotó de penal ante Brasil en El Alto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bolivia golpeó primero la mesa y anotó el primer tanto ante Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Miguel Terceros marcó el 1-0 en el Estadio El Alto.

El árbitro chileno Cristian Garay sancionó penal tras una falta de Bruno Guimaraes, así Terceros controló el balón y cin preciso remate de zurda venció la resistencia de Alisson Becker.

Bolivia vs Brasil: así arrancaron en duelo

Bolivia: Lampe, Fernández, Morales, Haquín, Medina, Robson Matheus, Vaca, Villamíl, Terceros, Monteiro, Paniagua.

Brasil: Alisson, Vitinho, Alexsandro, Fabrício, Caio Henrique, Andrey, Guimaraes, Paquetá, Lino, Luiz Henrique, Richarlison.