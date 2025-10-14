No se pierde la cita: Arabia Saudita clasifica al Mundial 2026 a pesar del empate con Irak

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección de Arabia Saudita disputará su séptima fase final, la tercera de manera consecutiva, de una Copa del Mundo de la FIFA, tras certificar este martes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al empatar 0-0 con Irak en la localidad de Yeda.

El empate le era suficiente a Arabia Saudita para hacerse del boleto mundialista, mientras que el conjunto iraquí necesitaba sí o sí un triunfo para conseguir su clasificación. El resultado le terminó de dar al conjunto a cargo del francés Hervé Renard el acceso para viajar el próximo año a Norteamérica.

No obstante, Arabia Saudita no dejó de buscar la portería rival en todo momento, aunque sin ningún acierto. Una falta de pegada que no impidió a los saudíes que, en su debut en un Mundial, en el año 1994 y en Estados Unidos, alcanzaron los octavos de final, asegurar su presencia en la gran fiesta del fútbol mundial.

Torneo del que no se despidió todavía Irak que se jugará su acceso a la repesca intercontinental en una eliminatoria con Emiratos Árabes Unidos.

La Selección de Arabia Saudita se convirtió en la vigésima quinta que consigue la clasificación para el Mundial 2026. La AFC otorga 8 plazas directas, además de un cupo en la repesca internacional.

¿Qué selecciones ya clasificaron al Mundial 2026?

Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá-

Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

CAF (Confederación Africana de Fútbol): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica.

AFC (Federación Asiática de Fútbol): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar y Arabia Saudita.

OFC (Federación Oceánica de Fútbol): Nueva Zelanda.