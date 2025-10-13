España vs. Bulgaria: horarios y canales TV del partido por las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

España vs. Bulgaria se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en lo que será un partido por la fecha 4 del Grupo E de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026.

En la Selección de España están más que motivados en la previa de lo que será el encuentro en el que recibirá a Bulgaria. Y es que los dirigidos por Luis de la Fuente cuentan con pleno de victorias, mientras que su contrincante de turno no suma unidades en lo que va de la cita premundialista.

¿Cómo llegan España y Bulgaria a una nueva jornada de las Eliminatorias Europeas?

El combinado de España viene de vencer 2-0 a Georgia, mientras que los búlgaros fueron aplastados 6-1 a manos de Turquía.

¿Cuándo y dónde juegan España vs Bulgaria en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?



El partido está programado para el martes 14 de octubre en el Estadio José Zorrilla, ubicado en Valladolid. El recinto tiene una capacidad para 27,618 espectadores.

Estamos preparando el vídeo, pero os dejamos unas fotos del recibimiento a modo de aperitivo.



Sois enormes, pucelanos 🤗.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/BIWQxhcoKL — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 13, 2025

¿A qué hora juegan España vs Bulgaria en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?



En Perú , el partido España vs Bulgaria comienza a la 1:45 p.m.

, el partido España vs Bulgaria comienza a la 1:45 p.m. En Francia, el partido España vs Bulgaria comienza a la 9:45 p.m.

En Islandia, el partido España vs Bulgaria comienza a la 9:45 p.m.

En Colombia, el partido España vs Bulgaria comienza a la 1:45 p.m.

En Ecuador, el partido España vs Bulgaria comienza a la 1:45 p.m.

En Bolivia, el partido España vs Bulgaria comienza a las 2:45 p.m.

En Venezuela, el partido España vs Bulgaria comienza a las 2:45 p.m.

En Chile, el partido España vs Bulgaria comienza a las 3:45 p.m.

En Brasil, el partido España vs Bulgaria comienza a las 3:45 p.m.

En Argentina, el partido España vs Bulgaria comienza a las 3:45 p.m.

En Paraguay, el partido España vs Bulgaria comienza a las 3:45 p.m.

En Uruguay, el partido España vs Bulgaria comienza a las 3:45 p.m.



¿Dónde transmiten el España vs Bulgaria en vivo por TV y streaming?

El partido de España ante Bulgaria será transmitido por las señales de Disney+ y La1 (solo en España). RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

España vs Bulgaria: alineaciones posibles

España: David Raya; Marcos Llorente, Vivian, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Mikel Merino, Pablo Barrios o Álex Baena; Yeremy Pino, Jesús Rodríguez y Samu.

Bulgaria: Bulgaria: Mitov; Ivan Turitsov, Bozhinov, Petko Hristov, Petrov; Stoyanov, Chochev, Adrian Kraev; Dimitrov, Petkov y Despodov.