¡Nuevo récord! Cristiano Ronaldo se convirtió en el goleador histórico de las eliminatorias mundialistas (VIDEO)

Uno más a la colección del ‘Bicho’. Cristiano Ronaldo consiguió un nuevo récord en su carrera al convertirse de manera oficial este martes en el goleador histórico de las eliminatorias de la Copa del Mundo de la FIFA.

El ‘eterno’ Cristiano Ronaldo apareció en el duelo de Portugal frente a Hungría en Lisboa para convertir el empate y firmar además su gol número 40 en las Eliminatorias, con lo que llega a la cima de la tabla histórica dejando atrás al guatemalteco Carlos ‘Pescadito’ Ruiz (39).

Cristiano Ronaldo, goleador histórico de las Eliminatorias

La visita sorprendió en el estadio José Alvalade cuando a los 8’ Attila Szalai abrió la cuenta. El conjunto de Roberto Martínez de inmediato fue al ataque buscando la igualdad y el añorado tanto llegó desde los pies de su capitán.

Nelson Semedo apareció por el costado derecho y envió un centro rasante al área, donde Cristiano Ronaldo logró escapar de sus marcadores y envió el balón al fondo de la red para convertir el 1-1.

Todo el estadio lisboeta acompañó al unísono con el mítico ‘Siuu’ que le permitió a ‘CR7’ alcanzar un nuevo récord en su carrera. En la fecha anterior tuvo la gran ocasión de conseguirlo, pero erró un penal ante Irlanda.

Esta vez no falló Cristiano Ronaldo a su cita con el gol, el número 947 de toda su carrera, y que sigue consolidando a Portugal en la cima del grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, para que el 'Bicho' tenga su última oportunidad de ir por el gran trofeo que le falta.

Portugal vs Hungría: así formaron en el partido

Portugal: Diogo Costa; Nelson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; y Cristiano Ronaldo ©. DT: Roberto Martínez

Hungría: Balázs Tóth; Loïc Nego, Willi Orban, Attila Szalai, Milos Kerkez; András Schäfer, Callum Styles, Dominik Szoboszlai; Bendegúz Bolla, Roland Sallai y Barnabás Varga. DT: Marco Rossi.