¡Uno más a la Copa! Qatar clasificó al Mundial 2026 tras derrotar a Emiratos Árabes Unidos

La Selección de Qatar, que dirige el español Julen Lopetegui, no falló y certificó su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras imponerse este martes por 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en un encuentro en el que el conjunto catarí hizo valer su fortaleza en la estrategia.

De hecho, los dos tantos del equipo local fueron fruto de la pizarra de Lopetegui, que ha encontrado en la pierna derecha de Akram Afif, jugador del Al-Sadd, su mejor aliado sobre el terreno de juego.

Tal y como quedó claro a los 49 minutos en un saque de falta botado por Afif que el central Boualem Khoukhi convirtió en el 1-0 con un no menos certero remate de cabeza.

Qatar, nuevamente en la Copa del Mundo

Pero Akram Afif, uno de los supervivientes de la selección catarí que disputó el pasado Mundial de Qatar 2022, no estaba todavía satisfecho y volvió a dar muestras en el 74 de su precisión en el golpeo del balón en otro lanzamiento de falta que Pedro Miguel convirtió en el 2-0.

Un marcador que pareció asegurar un plácido final de partido para los de Julen Lopetegui, que se hizo cargo de equipo qatarí el pasado mes de mayo tras sustituir en el banquillo al también español Luis García.

Pero todo se complicó para Qatar con la expulsión del centrocampista Tarek Salman, que vio la tarjeta roja directa a los 89 minutos por una dura entrada sobre un rival.

Una inferioridad numérica que pareció resucitar a Emiratos Árabes Unidos, que por unos momentos soñó con lograr el empate que necesitaba para logra el billete para el Mundial, tras recortar las distancias a los 98 minutos con el gol (2-1) de Sultan Adil.



Qatar presente en el Mundial 2026

Qatar mantuvo su ventaja y los de Lopetegui disputarán el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá su segunda fase final de una Copa del Mundo tras la que jugaron en 2022 como anfitriones del torneo.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos se jugará su acceso a la repesca internacional en una eliminatoria con el perdedor del duelo que disputan este martes Arabia Saudita y Irak.

Con Qatar ya son 24 selecciones las que hasta el momento han clasificado. Por el lado de Asia están Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.