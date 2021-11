En Argentina festejan su clasificación al Mundial Qatar 2022. | Fuente: @SC_ESPN

Todo Argentina es una fiesta. Y es que la albiceleste dice presente en Qatar 2022 al empatar sin goles con Brasil y llegar a los 29 puntos en la tabla de posiciones de Conmebol.

La Selección de Argentina es una de las favoritas a ganar el Mundial Qatar 2022 y cuando los jugadores entraron a vestuarios, no ocultaron su alegría. En imágenes compartidas por la prensa local, se ve a los futbolistas del cuadro de Lionel Scaloni cantando a viva voz.

"Hay que saltar, hay que saltar. El que no salta no va a Qatar", es lo que se le escucha a los jugadores de Argentina en los vestuarios del Estadio del Bicentenario en San Juan.

Argentina se suma a Brasil por Conmebol a Qatar 2022

Así celebró el vestuario de la Selección de Argentina. | Fuente: @SC_ESPN

Luego del encuentro, su capitán y máxima figura en el PSG declaró que la 'Canarinha' -también clasificada- le complicó las cosas en condición de local.

"Siempre nos dimos de cuenta de que podíamos, desde el principio estábamos convencidos de que podíamos ganar. Intentamos jugar, por momentos no pudimos. No se pudo ganar y lo importante es que tampoco perdimos. Seguimos bien, no perdimos y eso es importante. Seguimos creciendo", sostuvo Lionel Messi.

Asimismo, 'Leo' manifestó que "sabíamos que iba a ser un partido trabado, con mucho roce. Se hacía difícil jugar. Sabíamos que iba a ser de esta manera".



El crack de Argentina y también exBarcelona reconoció que llegó "con lo justo" a este encuentro por molestias físicas.

"Hace mucho tiempo que no juego, fue un partido de mucha intensidad y me falta agarrar ritmo. Estoy bien, pero en lo físico obviamente que no, hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido con tanto ritmo, pero por suerte estoy bien. Espero terminar bien el año", finalizó.

