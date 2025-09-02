Despedida de Lionel Messi de las Eliminatorias: precio de entradas, show previo y todo lo que se sabe de su último partido

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La despedida del más grande. Este jueves 4 de septiembre se disputará el encuentro entre Argentina vs Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, que significará la despedida de Lionel Messi de las clasificatorias.

Para este partido, el propio atacante del Inter Miami reveló que viajará con toda su familia para el cotejo, que se disputará en el Monumental de Buenos Aires.

Por ello, la Asociación de Fútbol Argentino dio a conocer que llevará a cabo un espectáculo previo al enfrentamiento, donde participarán La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano.

¿Cuándo es la despedida de Messi de las Eliminatorias Sudamericanas?

La despedida de Lionel Messi de las Eliminatorias Sudamericanas se dará el jueves 4 de septiembre en el partido ante Venezuela por la fecha 17 de las clasificatorias.

Precios de entradas del Argentina vs Venezuela en la despedida de Messi

Popular – $90 000

Popular menor – $29 000

Sívori y Centenario alta – $158 000

Sívori y Centenario media – $320 000

San Martin y Belgrano alta – $260 000

San Martín y Belgrano baja – $450 000

San Martín Y Belgrano media – $480 000

¿Quiénes tocarán en el show previo de la despedida de Messi?

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer que, previo al partido entre Argentina vs Venezuela, habrá tres shows para los espectadores que acudan al Monumental de Núñez. Los artistas invitados son La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano.

Estadísticas de Lionel Messi con la Selección Argentina en Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Messi ha disputado 45 partidos en Argentina, anotando 35 goles en total. De esas anotaciones, 23 corresponden a las Eliminatorias Sudamericanas. Además, brindó 20 asistencias.

