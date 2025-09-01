Últimas Noticias
Llega en 'su prime': Erick Noriega se suma a la Selección Peruana en Montevideo tras destacar con Gremio

Erick Noriega, defensa peruano de Gremio.
Erick Noriega, defensa peruano de Gremio. | Fuente: Gremio
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Erick Noriega podría jugar de titular en el choque de Perú ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Erick Noriega tuvo un debut de ensueño en Gremio, que empató 1-1 ante Flamengo. El futbolista peruano destacó en el equipo dirigido por Mano Menezes y hasta fue considerado en el once ideal de la fecha 22 del Brasileirao. 

En ese gran momento, el 'Samurai' llegó a Montevideo para incorporarse a la concentración de la Selección Peruana, que se alista para enfrentar a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Un partido muy especial. Es un sueño que estoy cumpliendo con mi familia, pero esto sigue y recién empieza. Quiero seguir mejorando y ahora enfocado en la selección", señaló Noriega a América Noticias.

Continuó hablando sobre su actualidad en Gremio. "Es el trabajo que vengo haciendo día a día. Gracias a Dios estoy bien mental y físicamente".

Para finalizar, Noriega dejó en claro que se encuentra motivado para jugar las Eliminatorias y que no le importa jugar de central o volante en primera línea. "Donde sea y donde me toque jugar, voy a dar lo mejor", concluyó.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Uruguay en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs Uruguay se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo. El recinto tiene capacidad para 60 000 espectadores.

¿Dónde ver el Perú vs Uruguay en vivo por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs Uruguay se podrá ver EN VIVO por Movistar Deportes (3 y 703 HD), América TV (canal 4), ATV (canal 9), DSports, DGO y AUF TV. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

