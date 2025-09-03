Argentina vs. Venezuela EN VIVO: Messi se despide de su público en el partido por la fecha 17 de Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina vs. Venezuela EN VIVO: se enfrentan este jueves 4 de setiembre en el Estadio Más Monumental, en Buenos Aires (Argentina), desde las 6:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La transmisión del compromiso podrá seguirse por GOLPERÚ, TyC Sports, Telefe y Televen. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Un partido histórico para Argentina: será el último encuentro oficial de Lionel Messi con la Albiceleste en su país.

Sin que aún se haya designado la sede de la próxima Copa América 2028, no habrá más partidos oficiales en suelo argentino hasta las Eliminatorias del Mundial 2034, lo que anticipa la despedida del ‘10’, puesto que Argentina no tiene que jugarse la clasificación a la Copa del Mundo 2030 por albergar uno de los encuentros inaugurales.

"Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará”, anticipó Lionel Messi una semana atrás.

Venezuela, por su parte, llega al duelo con la aspiración de seguir sumando puntos para lograr clasificarse por primera vez en su historia al Mundial. La 'Vinotinto' ocupa actualmente el séptimo lugar con 18 puntos y, de finalizar en esa posición, conseguirá el boleto para el repechaje intercontinental.

Argentina vs Venezuela: ¿Cómo llegan a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Argentina ya está clasificada al Mundial 2026 y en su anterior partido empató 1-1 con Colombia en condición de local. Por su parte, Venezuela, que apunta al repechaje, llega de caer 2-0 ante Uruguay en Montevideo.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Venezuela EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

El partido de Argentina contra el seleccionado de Venezuela está programado para el jueves 4 de setiembre en el Estadio Mâs Monumental, en Buenos Aires (Argentina). El recinto tiene una capacidad para recibir a 85 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Argentina vs Venezuela EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m. En Argentina , el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m. En Venezuela , el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Argentina vs Venezuela comienza a la 01:30 a.m.

¿Dónde trasmiten el Argentina vs Venezuela EN VIVO por TV y streaming?

El partido Argentina vs. Venezuela será transmitido EN VIVO en Perú por GOLPERÚ (Movistar TV 14 y 714 HD) en cable. En Argentina, el cotejo va por las señal de TyC Sports y Telefe, mientras que en Venezuela va a través de Televen. Vía streaming, el partido va por Movistar Play, Mi Telefe App, TyC Sports Play y TVES, Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Argentina vs Venezuela: alineaciones posibles

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez y Salomón Rondón.



