Los cuatro mejores: clasificados, llaves y horarios de las semifinales del Mundial de Vóley Femenino 2025

El Campeonato Mundial de Voleibol Femenino FIVB 2025 va llegando a sus últimas instancias. El cuadro de honor en Tailandia va conociéndose luego vibrantes partidos de cuartos de final, que han configurado unas ‘semis’ con un alto nivel.

Japón logró sobrevivir ante un Países Bajos que lo empujó a cinco sets para volver a instalarse en una semifinal mundialista por primera vez desde el 2010, cuando se colgó la medalla de bronce. El elenco neerlandés demostró su crecimiento y que el eliminar a Serbia en octavos no fue casualidad.

El máximo favorito no falló en su cita. Italia le propinó un claro 3-0 a Polonia, número 3 del ranking FIVB, para llegar por cuarta vez consecutiva a una semifinal. Italia ya ganó el oro en 2002, pero van con todo por una presea que consolide su presente: bicampeón de la Liga de Naciones, campeón olímpico y una racha de 34 victorias al hilo.

Dos semifinalistas ya se conocen y resta definir los otros dos cupos. Brasil enfrentará a Francia y el cuadro sudamericano se muestra como favorito en la serie. El subcampeón de la VNL tiene cuatro preseas plateadas del mundial, pero sueña con su primer oro.

La otra serie es de pronóstico reservado. Estados Unidos frente a Turquía, el sexto ante el quinto del ranking FIVB, aunque la historia del certamen le favorece a las estadounidenses.

Mundial de Vóley Femenino 2025: programación de semifinales

Sábado 6 de setiembre

03:30 a.m. | Japón vs. Estados Unidos o Turquía

07:30 a.m. | Italia vs. Brasil o Francia

Programación de final y tercer puesto

Domingo 7 de setiembre

03:30 a.m. | Partido por el tercer puesto

07:30 a.m. | Final Mundial de Vóley 2025

Partidos en horario peruano

Mundial de Vóley Femenino 2025: clasificados a semifinales

Japón --> AVC Italia --> CEV





Resultados de cuartos de final

Países Bajos 2-3 Japón --> [25-20, 20-25, 25-22, 22-25 y 12-15]

--> [25-20, 20-25, 25-22, 22-25 y 12-15] Italia 3-0 Polonia --> [25-17, 25-21 y 25-18]



Jueves 4 de setiembre

05:00 a.m. | Brasil vs. Francia

08:30 a.m. | Estados Unidos vs. Turquía