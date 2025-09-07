Últimas Noticias
¿Qué canales transmiten el Bolivia vs. Brasil por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026?

Señal de partido, Bolivia vs Brasil por las Eliminatorias.
Señal de partido, Bolivia vs Brasil por las Eliminatorias. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mauricio Dueñas
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La Selección de Bolivia está obligada a ganarle a Brasil y esperar una traspié venezolano para llegar al repechaje.

'La Verde' va por la victoria. Bolivia recibe a su par de Brasil en lo que será un trascendental partido para el cuadro local por la fecha 18 y última de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

El entrenador de la Selección de Bolivia, Óscar Villegas, afirmó que su equipo tiene el ánimo arriba y manifestó que buscarán clasificarse a la repesca de la Copa del Mundo en la última jornada cuando choque en casa frente a Brasil.

"Nuestro ánimo está muy alto y vamos a buscar la clasificación ganando ante Brasil", expresó Villegas tras el pasado cotejo contra Colombia.

El estratega señaló que "aunque va a ser incómodo jugar ante Brasil y estar pendiente de la radio por el otro resultado que necesitamos, lo más importante es que estamos con el ánimo alto por el desarrollo que hemos tenido en las Eliminatorias".

¿Cómo llegan Bolivia y Brasil a la última fecha de las Eliminatorias 2026?

La escuadra boliviana viene de caer 3-0 contra Colombia, mientras que el elenco de Carlo Ancelotti derrotó por el mismo marcador Chile.

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Brasil en vivo por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido está programado para el martes 9 de septiembre en el Estadio Municipal El Alto. El recinto tiene una capacidad para 22,000 espectadores.

¿A que hora juegan Bolivia vs Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

  • En Perú, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m.
  • En Chile, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m. 

¿Qué canales TV transmiten el Bolivia vs Brasil en vivo?

El partido de Brasil contra Bolivia será transmitido EN VIVO por Latina, Tigo Sports, Globo, SporTV y VV Play. Vía streaming, va por YouTube Movistar Deportes, FútbolCANAL y ByM Sports, en tanto que RPP te lleva los goles y todas las incidencias.

Bolivia vs Brasil: alineaciones posibles

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

Brasil: Bento; Wesley, Thiago Ribeiro, Marquinhos, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Andrey Santos, Lucas Paquetá, Andreas Pereira; Joao Pedro y Richarlison.

(Con información de EFE)

Selección de Bolivia Selección de Brasil Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

