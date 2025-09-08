Bolivia vs Brasil EN VIVO: juegan en El Alto por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bolivia vs Brasil EN VIVO: se enfrentan este martes 9 de septiembre por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de El Alto, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (canal 2), Tigo Sports, Globo, SporTV, VV Play, YouTube Movistar Deportes, FútbolCANAL y ByM Sports. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Bolivia vs Brasil: ¿Cómo llegan a la última fecha de las Eliminatorias 2026?



Bolivia llega al partido luego de perder 3-0 ante Colombia. Brasil, en tanto, llega tras vencer 3-0 a Chile.

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Brasil en vivo por la última fecha de las Eliminatorias 2026?



El partido Bolivia vs Brasil está programado para este martes 9 de septiembre en el Estadio Municipal El Alto. El recinto tiene una capacidad para 22 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Brasil en vivo por las Eliminatorias 2026?



En Perú , el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m. En Bolivia , el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.



, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m.



, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde trasmiten el Bolivia vs Brasil en vivo por TV y streaming?



El partido entre Brasil vs Bolivia será transmitido EN VIVO por Latina, Tigo Sports, Globo, SporTV y VV Play. Vía streaming, va por YouTube Movistar Deportes, FútbolCANAL y ByM Sports. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Bolivia vs Brasil: alineaciones posibles

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

Brasil: Bento; Wesley, Thiago Ribeiro, Marquinhos, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Andrey Santos, Lucas Paquetá, Andreas Pereira; Joao Pedro y Richarlison.

