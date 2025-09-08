Bolivia vs Brasil EN VIVO: juegan en El Alto por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Bolivia vs Brasil EN VIVO: sigue aquí la transmisión del partido por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.
Bolivia vs Brasil EN VIVO: se enfrentan este martes 9 de septiembre por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de El Alto, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (canal 2), Tigo Sports, Globo, SporTV, VV Play, YouTube Movistar Deportes, FútbolCANAL y ByM Sports. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.
Bolivia vs Brasil: ¿Cómo llegan a la última fecha de las Eliminatorias 2026?
Bolivia llega al partido luego de perder 3-0 ante Colombia. Brasil, en tanto, llega tras vencer 3-0 a Chile.
¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Brasil en vivo por la última fecha de las Eliminatorias 2026?
El partido Bolivia vs Brasil está programado para este martes 9 de septiembre en el Estadio Municipal El Alto. El recinto tiene una capacidad para 22 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Bolivia vs Brasil en vivo por las Eliminatorias 2026?
- En Perú, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.
- En Brasil, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m.
- En Colombia, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m.
- En Chile, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.
- En Argentina, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m.
- En México (CDMX), el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 5:30 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.
¿Dónde trasmiten el Bolivia vs Brasil en vivo por TV y streaming?
El partido entre Brasil vs Bolivia será transmitido EN VIVO por Latina, Tigo Sports, Globo, SporTV y VV Play. Vía streaming, va por YouTube Movistar Deportes, FútbolCANAL y ByM Sports. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Bolivia vs Brasil: alineaciones posibles
Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.
Brasil: Bento; Wesley, Thiago Ribeiro, Marquinhos, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Andrey Santos, Lucas Paquetá, Andreas Pereira; Joao Pedro y Richarlison.
¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.