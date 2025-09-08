Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
La Agenda

Gracias a:

Bolivia vs Brasil EN VIVO: juegan en El Alto por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Bolivia vs Brasil EN VIVO | Guía de TV Eliminatorias
Bolivia vs Brasil EN VIVO | Guía de TV Eliminatorias | Fuente: Facebook | EFE | Fotógrafo: Facebook | EFE
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Bolivia vs Brasil EN VIVO: sigue aquí la transmisión del partido por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bolivia vs Brasil EN VIVO: se enfrentan este martes 9 de septiembre por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de El Alto, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (canal 2), Tigo Sports, Globo, SporTV, VV Play, YouTube Movistar Deportes, FútbolCANAL y ByM Sports. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe. 

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Bolivia vs Brasil: ¿Cómo llegan a la última fecha de las Eliminatorias 2026?

Bolivia llega al partido luego de perder 3-0 ante Colombia. Brasil, en tanto, llega tras vencer 3-0 a Chile.

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Brasil en vivo por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido Bolivia vs Brasil está programado para este martes 9 de septiembre en el Estadio Municipal El Alto. El recinto tiene una capacidad para 22 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Brasil en vivo por las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 8:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Bolivia vs. Brasil comienza a las 7:30 p.m. 

¿Dónde trasmiten el Bolivia vs Brasil en vivo por TV y streaming?

El partido entre Brasil vs Bolivia será transmitido EN VIVO por Latina, Tigo Sports, Globo, SporTV y VV Play. Vía streaming, va por YouTube Movistar Deportes, FútbolCANAL y ByM Sports. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe. 

Bolivia vs Brasil: alineaciones posibles

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

Brasil: Bento; Wesley, Thiago Ribeiro, Marquinhos, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Andrey Santos, Lucas Paquetá, Andreas Pereira; Joao Pedro y Richarlison.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección de Brasil Selección de Bolivia Eliminatorias Sudamericanas

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA