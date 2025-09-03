Brasil vs. Chile EN VIVO: se enfrentan por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en el Maracaná

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Brasil vs. Chile EN VIVO: se enfrentan este jueves 4 de setiembre en el Estadio Maracaná, en Rio de Janeiro (Brasil), desde las 7:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina, Globo y Movistar. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Sin nada a ganar o a perder, Brasil y Chile pretenden aprovechar su penúltimo compromiso por las Eliminatorias para hacer pruebas: el primero para comenzar a montar el equipo que llevará al Mundial, y el segundo, para renovarse por completo.

Carlo Ancelotti, dejó fuera de la convocatoria a algunos habituales en la Canarinha como Vinícius y Rodrygo, para poder conocer nuevos jugadores antes de definir el equipo que disputará el Mundial.

El entrenador anticipó que alineará ante Chile un equipo totalmente ofensivo, con cuatro delanteros, y ha probado en los entrenamientos como titulares a los atacantes Raphinha y Gabriel Martinelli en las puntas y a Estêvão y João Pedro en el centro.

Chile jugará bajo la dirección de un seleccionador interino, Nicolás Córdova, quien convocó para sus dos últimos partidos a varios futbolistas jóvenes y dejó fuera a los de la 'generación dorada', bicampeona de América en 2015 y 2016.

Brasil vs Chile: así llegan a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Brasil, que ya está clasificado al Mundial 2026, derrotó en su anterior cotejo a Paraguay por 1-0 con gol de Vinicius. Chile, por su parte, llega tras caer 2-0 ante Bolivia en La Paz, que significó la salida de Ricardo Gareca.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Chile EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

El partido de Brasil contra el seleccionado de Chile está programado para el jueves 4 de setiembre en el Estadio Maracaná, en Rio de Janeiro (Brasil). El recinto tiene una capacidad para recibir a 78 000 espectadores, aproximadamente.

🔁🧠 Otro día de trabajo en casa 🇨🇱 pic.twitter.com/pL7mfniblp — Selección Chilena (@LaRoja) September 2, 2025

¿A qué hora juegan Brasil vs Chile EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Brasil vs. Chile comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Brasil vs. Chile comienza a las 9:30 p.m.



, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 9:30 p.m. En Chile , el partido Brasil vs. Chile comienza a las 8:30 p.m.



, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 8:30 p.m. En Argentina, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Venezuela, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Colombia, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 7:30 p.m.



En Bolivia, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 8:30 p.m.



En Uruguay, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Brasil vs. Chile comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Brasil vs. Chile comienza a las 8:30 p.m.

En España, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 02:30 a.m.

¿Dónde ver el Brasil vs Chile EN VIVO por TV y streaming?

El partido Brasil vs. Chile será transmitido EN VIVO en Perú por Latina. En Brasil, el cotejo va por las señales de Globo y SporTV, mientras que en Chile va a través de Mega. Vía streaming, el partido va por YouTube Movistar Deportes y MegaGO. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Brasil vs Chile: alineaciones posibles

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli y João Pedro.

Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Fabián Hormazábal; Luciano Cabral, Ignacio Saavedra, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio, Alexander Aravena; y Ben Brereton.

Brasil vs Chile: ¿cuánto pagan las apuestas?

Casa de Apuestas BRASIL EMPATE CHILE Betano 1.24 6.40 15.50 Apuesta Total 1.23 6.00 14.00 Doradobet 1.23 6.00 15.00