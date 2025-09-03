Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias con niños
EP 33 • 41:58
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10
La Agenda

Gracias a:

Brasil vs. Chile EN VIVO: se enfrentan por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en el Maracaná

Brasil vs. Chile: ¿dónde ver EN VIVO por las Eliminatorias 2026?
Brasil vs. Chile: ¿dónde ver EN VIVO por las Eliminatorias 2026? | Fuente: Selección de Chile / Selección de Brasil
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

En el Estadio Maracaná, el ya clasificado Brasil recibe a un Chile que busca sumar para salir del último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Brasil vs. Chile EN VIVO: se enfrentan este jueves 4 de setiembre en el Estadio Maracaná, en Rio de Janeiro (Brasil), desde las 7:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina, Globo y Movistar. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Sin nada a ganar o a perder, Brasil y Chile pretenden aprovechar su penúltimo compromiso por las Eliminatorias para hacer pruebas: el primero para comenzar a montar el equipo que llevará al Mundial, y el segundo, para renovarse por completo.

Carlo Ancelotti, dejó fuera de la convocatoria a algunos habituales en la Canarinha como Vinícius y Rodrygo, para poder conocer nuevos jugadores antes de definir el equipo que disputará el Mundial.

El entrenador anticipó que alineará ante Chile un equipo totalmente ofensivo, con cuatro delanteros, y ha probado en los entrenamientos como titulares a los atacantes Raphinha y Gabriel Martinelli en las puntas y a Estêvão y João Pedro en el centro.

Chile jugará bajo la dirección de un seleccionador interino, Nicolás Córdova, quien convocó para sus dos últimos partidos a varios futbolistas jóvenes y dejó fuera a los de la 'generación dorada', bicampeona de América en 2015 y 2016.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Brasil vs Chile: así llegan a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Brasil, que ya está clasificado al Mundial 2026, derrotó en su anterior cotejo a Paraguay por 1-0 con gol de Vinicius. Chile, por su parte, llega tras caer 2-0 ante Bolivia en La Paz, que significó la salida de Ricardo Gareca.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Chile EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

El partido de Brasil contra el seleccionado de Chile está programado para el jueves 4 de setiembre en el Estadio Maracaná, en Rio de Janeiro (Brasil). El recinto tiene una capacidad para recibir a 78 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Brasil vs Chile EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 9:30 p.m.
  • En Chile, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 9:30 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 8:30 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 9:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 9:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Brasil vs. Chile comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Brasil vs. Chile comienza a las 8:30 p.m. 
  • En España, el partido Brasil vs. Chile comienza a las 02:30 a.m.

¿Dónde ver el Brasil vs Chile EN VIVO por TV y streaming?

El partido Brasil vs. Chile será transmitido EN VIVO en Perú por Latina. En Brasil, el cotejo va por las señales de Globo y SporTV, mientras que en Chile va a través de Mega. Vía streaming, el partido va por YouTube Movistar Deportes y MegaGO. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Brasil vs Chile: alineaciones posibles

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli y João Pedro.

Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Fabián Hormazábal; Luciano Cabral, Ignacio Saavedra, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio, Alexander Aravena; y Ben Brereton.

Brasil vs Chile: ¿cuánto pagan las apuestas?

Casa de ApuestasBRASILEMPATECHILE
Betano1.246.4015.50
Apuesta Total1.236.0014.00
Doradobet1.236.0015.00

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección de Chile Selección de Brasil Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026 Videos más vistos

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA