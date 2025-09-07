Chile vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por las Eliminatorias 2026?

Revisa los detalles del partido que sostendrán Chile y Uruguay en la última fecha de las Eliminatorias.

Tras lograr su clasificación al Mundial, Uruguay buscará cerrar de la mejor forma su participación en las Eliminatorias Sudamericanas cuando visite a Chile en Santiago.

Por su parte, la 'Roja' cumplirá con el calendario después de quedar fuera de la próxima cita mundialista. Este duelo también quedará marcado con el fin de ciclo.

¿Cuándo y dónde juegan Chile vs. Uruguay EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido de Chile contra el seleccionado de Uruguay está programado para el martes 9 de septiembre en el estadio Ncional Julio Martínez en Santiago. El recinto tiene capacidad para recibir a 48 665 espectadores, aproximadamente.

A qué hora juegan Chile vs. Uruguay EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Chile vs Uruguay comienza a las 6:30 p. m.

, el partido Chile vs Uruguay comienza a las 6:30 p. m. En Bolivia , el partido Chile vs Uruguay comienza a las 6:30 p. m.

, el partido Chile vs Uruguay comienza a las 6:30 p. m. En Brasil , el partido Chile vs Uruguay comienza a las 8:30 p. m.

, el partido Chile vs Uruguay comienza a las 8:30 p. m. En Venezuela, el partido Chile vs Uruguay comienza a las 7:30 p. m.

En Colombia, el partido Chile vs Uruguay comienza a las 6:30 p. m.

En Chile, el partido Chile vs Uruguay comienza a las 7:30 p. m.

En Argentina, el partido Chile vs Uruguay comienza a las 8:30 p. m.

En Ecuador, el partido Chile vs Uruguay comienza a las 6:30 p. m.

En Uruguay, el partido Chile vs Uruguay comienza a las 8:30 p. m.

En Paraguay, el partido Chile vs Uruguay comienza a las 8:30 p. m.

En México (CDMX), el partido Chile vs Uruguay comienza a las 5:30 p. m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Chile vs Uruguay comienza a las 7:30 p. m.

En España, el partido Chile vs Uruguay comienza a la 01:30 a. m. (miércoles)

¿Dónde ver el Chile vs. Uruguay EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

La contienda de Chile ante Uruguay será transmitida por Movistar Eventos 2, Chilevisión, El Canal del Fútbol y Zapping Sports. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Chile vs. Uruguay: alineaciones posibles

Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Fabián Hormazábal; Luciano Cabral, Ignacio Saavedra, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio, Alexander Aravena; y Ben Brereton.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde ©, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre.