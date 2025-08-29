Otra ausencia: Brasil suma su tercera baja para las dos últimas fechas de las Eliminatorias 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ausencia en la 'Canarinha'. Brasil anunció este viernes la baja por lesión del lateral derecho Vanderson, del AS Mónaco, para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 contra Chile y Bolivia, que se suma a las ya conocidas de Joelinton (Newcastle United) y Alex Sandro (Flamengo).

El técnico de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, llamó a Vitinho, futbolista del Botafogo, para sustituir al defensor del conjunto monegasco, según informó la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF) en una nota.

La desconvocatoria del lateral de Brasil se produjo después de una conversación entre el departamento médico del Mónaco y la comisión técnica del combinado que encabeza 'Carletto'.

¿Quiénes son más baja en Brasil?

Con el de Vanderson ya son tres los cambios que ha tenido que realizar el exentrenador del Real Madrid desde que el pasado lunes divulgó la convocatoria para los dos últimos partidos de eliminatorias mundialistas.

El miércoles, dos días después de hacer pública la lista, se cayeron el centrocampista Joelinton, quien será sustituido por Jean Lucas, del Bahía, y el lateral izquierdo Alex Sandro, ambos por problemas físicos.

Además de estas tres bajas inesperadas, el DT de la Selección de Brasil tuvo que dejar fuera de la convocatoria a Neymar, quien sufrió un nuevo percance muscular con el Santos, así como a los madridistas Vinícius Júnior, sancionado, y Rodrygo, falto de ritmo de juego.

Brasil, ya clasificada para el Mundial de 2026, recibirá a Chile el 4 de septiembre próximo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y visitará a Bolivia cinco días después en El Alto.

Hay que tener en cuent que la tienda brasilera es tercera en la clasificación de las Eliminatorias Conmebol con 25 puntos, los mismos que Ecuador, y está diez por debajo de Argentina, líder de la competición.