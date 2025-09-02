Inicia la Ronda Final: partidos y programación de la fecha 1 de las Eliminatorias 2026 de Concacaf

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se pone en marcha, con cupos disponibles para tres selecciones y dos boletos al repechaje intercontinental.

La Ronda Final, en la que participarán 12 selecciones nacionales divididas en tres grupos de cuatro, comenzará en septiembre y continuará en octubre y noviembre con enfrentamientos de ida y vuelta en toda la región. Cada selección nacional jugará seis partidos en total, tres en casa y tres de visita, durante las tres fechas FIFA.

Al concluir la Ronda Final en noviembre, el ganador de cada grupo se clasificará directamente para el Mundial 2026, uniéndose a Canadá, México y Estados Unidos. Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán al Repechaje Intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026, para tener la oportunidad de asegurarse un lugar en el torneo.

Por primera vez en la historia, la región de Concacaf podría estar representada por hasta ocho equipos en una Copa del Mundo.

¿Cuál es la programación, horarios y canales de la fecha 1 de ronda final de las Eliminatorias Concacaf 2026?

Jueves 4 de setiembre

4:30 p.m. | Surinam vs. Panamá – Grupo A

9:00 p.m. | Guatemala vs. El Salvador – Grupo A

TV: Telemundo Deportes

Viernes 5 de setiembre

5:00 p.m. | Islas Bermudas vs. Jamaica – Grupo B

TV: Azteca Deportes Network

7:00 p.m. | Trinidad y Tobago vs. Curazao – Grupo B

TV: Telemundo Deportes

7:00 p.m. | Haití vs. Honduras – Grupo C

TV: Universo, Peacock y Azteca Deportes Network

9:00 p.m. | Nicaragua vs. Costa Rica – Grupo C

TV: Universo, Peacock y Azteca Deportes Network

¿Quiénes son los favoritos en la ronda final de las Eliminatorias Concacaf 2026?

Grupo A: Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam

Panamá aparece como favorito para ser líder del grupo A. Ganó su zona en la segunda ronda con puntaje perfecto y en la última Copa Oro llegó hasta cuartos de final. Luego está Guatemala, semifinalista del torneo continental.

Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermudas

Jamaica y Curazao se perfilan como los principales elencos a luchar por el primer lugar. Ambos conjuntos se llevaron sus grupos de la segunda ronda con puntaje perfecto.

Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua

Honduras llegó hasta la semifinal de la Copa Oro que se jugó dos meses atrás. Ganar su grupo de la segunda ronda lo coloca como favorito, a pesar de tener a Costa Rica como rival.

¿Cuál es el formato de clasificación de las Eliminatorias Concacaf 2026?

Las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 se divide en tres fases. En la tercera ronda se definirán a las tres selecciones que clasificarán de manera directa y los dos equipos que avanzarán al repechaje intercontinental.

Los equipos que terminen en el primer lugar de sus grupos de la tercera ronda clasifican a la Copa del Mundo, mientras que los dos mejores segundos avanzan a la repesca.