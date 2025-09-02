Mundial 2026: ¿cuáles serán las próximas selecciones en clasificar a la Copa del Mundo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La jornada FIFA de setiembre definirá a las próximas selecciones que conseguirán clasificar a la Copa del Mundo 2026, a realizarse en Estados Unidos, Canadá y México.

El próximo Mundial contará por primera vez con 48 equipos. Además de los tres anfitriones, ya tienen un lugar asegurado Argentina, Australia, Brasil, Corea del Sur, Ecuador, Irán, Japón, Jordania, Nueva Zelanda y Uzbekistán.

Son 13 hasta el momento, pero los próximos en sumarse serán representantes de Sudamérica y África.

Uruguay, Paraguay y Colombia van por el Mundial 2026

Uruguay y Paraguay solo necesitan un punto para confirmar su clasificación. Colombia se encuentra dos unidades por detrás, con 22, y conseguirá su boleto directo si vence a Bolivia en su próximo partido.

Para Uruguay y Paraguay, incluso perdiendo en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas clasificarán si se dan otros resultados, como que Venezuela y Colombia no registren triunfos.

Colombia recibirá a Bolivia en Barranquilla. Ganando estará de regreso en los mundiales. También sellarán su pase si empata con ‘La Verde’, pero Venezuela no gana a Argentina.

Mientras Sudamérica está a la expectativa por el certamen Conmebol, también será una fecha decisiva para las Eliminatorias de África. Los ganadores de sus respectivos grupos acceden de forma directa y el que está a un paso de celebrar es Marruecos, semifinalista en Qatar 2022.

Marruecos (15) lidera el grupo E, llevándole seis puntos a Tanzania. Si derrotan en su próximo cotejo a Níger y Tanzania cae visitando al Congo, serán nueves unidades de diferencia con tres fechas más por jugarse. No obstante, la diferencia de goles es muy favorable a los ‘Leones del Atlas’.

En la UEFA recién comenzarán las Eliminatorias, mientras que en Concacaf arranca esta semana la Ronda Final. En Asia, este mes se disputarán duelos amistosos y en octubre inicia la cuarta Ronda. Respecto a Oceanía, Nueva Caledonia espera a marzo de 2026 por el Repechaje Intercontinental.

¿Cuántas selecciones clasifican al Mundial 2026 por confederación?

Le edición de 2026 de la Copa Mundial de la FIFA contará con la participación de 48 equipos, 12 más que en las siete últimas ediciones del torneo.

AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 al repechaje

CAF (África): 9 plazas directas + 1 al repechaje

Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): 6 plazas directas + 2 al repechaje

CONMEBOL (Sudamérica): 6 plazas directas + 1 al repechaje

OFC (Oceanía): 1 plaza directa + 1 al repechaje

UEFA (Europa): 16 plazas directas