Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25
La Agenda

Gracias a:

Mundial 2026: ¿cuáles serán las próximas selecciones en clasificar a la Copa del Mundo?

Conmebol tiene 6 cupos y medio para el Mundial 2026
Conmebol tiene 6 cupos y medio para el Mundial 2026 | Fuente: Selección de Colombia / Selección de Uruguay
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Son 13 selecciones las que ya están en el Mundial 2026. En la penúltima jornada, Conmebol conocerá a sus próximos clasificados.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La jornada FIFA de setiembre definirá a las próximas selecciones que conseguirán clasificar a la Copa del Mundo 2026, a realizarse en Estados Unidos, Canadá y México.

El próximo Mundial contará por primera vez con 48 equipos. Además de los tres anfitriones, ya tienen un lugar asegurado Argentina, Australia, Brasil, Corea del Sur, Ecuador, Irán, Japón, Jordania, Nueva Zelanda y Uzbekistán.

Son 13 hasta el momento, pero los próximos en sumarse serán representantes de Sudamérica y África.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Uruguay, Paraguay y Colombia van por el Mundial 2026

Uruguay y Paraguay solo necesitan un punto para confirmar su clasificación. Colombia se encuentra dos unidades por detrás, con 22, y conseguirá su boleto directo si vence a Bolivia en su próximo partido.

Para Uruguay y Paraguay, incluso perdiendo en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas clasificarán si se dan otros resultados, como que Venezuela y Colombia no registren triunfos.

Colombia recibirá a Bolivia en Barranquilla. Ganando estará de regreso en los mundiales. También sellarán su pase si empata con ‘La Verde’, pero Venezuela no gana a Argentina.

Mientras Sudamérica está a la expectativa por el certamen Conmebol, también será una fecha decisiva para las Eliminatorias de África. Los ganadores de sus respectivos grupos acceden de forma directa y el que está a un paso de celebrar es Marruecos, semifinalista en Qatar 2022.

Marruecos (15) lidera el grupo E, llevándole seis puntos a Tanzania. Si derrotan en su próximo cotejo a Níger y Tanzania cae visitando al Congo, serán nueves unidades de diferencia con tres fechas más por jugarse. No obstante, la diferencia de goles es muy favorable a los ‘Leones del Atlas’.

En la UEFA recién comenzarán las Eliminatorias, mientras que en Concacaf arranca esta semana la Ronda Final. En Asia, este mes se disputarán duelos amistosos y en octubre inicia la cuarta Ronda. Respecto a Oceanía, Nueva Caledonia espera a marzo de 2026 por el Repechaje Intercontinental.

¿Cuántas selecciones clasifican al Mundial 2026 por confederación?

Le edición de 2026 de la Copa Mundial de la FIFA contará con la participación de 48 equipos, 12 más que en las siete últimas ediciones del torneo.

AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 al repechaje

CAF (África): 9 plazas directas + 1 al repechaje

Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): 6 plazas directas + 2 al repechaje

CONMEBOL (Sudamérica): 6 plazas directas + 1 al repechaje

OFC (Oceanía): 1 plaza directa + 1 al repechaje

UEFA (Europa): 16 plazas directas

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026 Mundial 2026 FIFA Selección de Uruguay Selección de Colombia Selección de Paraguay

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA