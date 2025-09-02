Eliminatorias 2026: ¿quiénes tienen posibilidades de pelear por el cupo al repechaje en la última fecha doble?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vuelven las Eliminatorias Sudamericanas con sus dos últimas fechas rumbo al Mundial 2026. Por el lado de Conmebol, el primero en clasificar fue Argentina (ya aseguró el primer puesto) y en la fecha doble de junio se sumaron Ecuador y Brasil como los otros conjuntos con boleto directo.

Chile ya no tiene ninguna posibilidad matemática, mientras que está por verse el pase directo a la Copa del Mundo de Uruguay y Paraguay.

Así, la atención se centra en cuatro selecciones, quienes van por el último cupo directo y el anhelado acceso para el Repechaje Intercontinental.

Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú son las selecciones involucradas. Los ‘cafeteros’ están muy cerca del Mundial FIFA, mientras que la Bicolor espera un milagro para llegar por tercera edición consecutiva al Repechaje.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Qué selecciones llegan con chances de pelear al cupo por el repechaje al Mundial 2026?

A falta de dos jornadas por disputarse, Colombia (22) está a un triunfo de clasificar directamente al Mundial 2026, pero en el peor de los casos, con un punto estará sí o sí en el repechaje.

Venezuela (18) está en la sétima casilla, siendo el poseedor actual del boleto para el repechaje. La Vinotinto depende de sí misma para mantenerse en ese puesto, aunque, si Colombia cae en su duelo con Bolivia y ellos vencen a Argentina, podrían clasificar de manera directa en la última jornada.

A Bolivia (17) no le queda un fixture sencillo, dado que jugará con Colombia y Brasil. Eso sí, estará a la expectativa de un traspié para alcanzar la sétima plaza.

Perú (12) es penúltimo y no depende de sí mismo. No solo debe conseguir puntaje perfecto, sino que aguarda que Venezuela y Bolivia prácticamente se queden sin sumar en setiembre.

Programación fecha 17 y 18 de Perú, Bolivia y Venezuela de Eliminatorias al Mundial 2026

Jueves 4 de setiembre - FECHA 17

6:30 p.m. | URUGUAY vs. PERÚ - Estadio Centenario (Montevideo)

6:30 p.m. | ARGENTINA vs. VENEZUELA - Estadio Más Monumental (Buenos Aires)

6:30 p.m. | COLOMBIA vs. BOLIVIA - Estadio Metropolitano (Barranquilla)

Martes 9 de setiembre - FECHA 18

6:30 p.m. | PERÚ vs. PARAGUAY - Estadio Nacional (Lima)

6:30 p.m. | BOLIVIA vs. BRASIL - Estadio Municipal El Alto (El Alto)

6:30 p.m. | VENEZUELA vs. COLOMBIA - Estadio Monumental (Maturín)

¿Qué resultados necesita Perú para conseguir el cupo por el repechaje al Mundial 2026?

El cuadro dirigido por Óscar Ibáñez tiene 12 puntos y se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación. Perú ya no tiene opciones de conseguir un cupo directo para la Copa del Mundo, pero todavía mantiene remotas posibilidades de alcanzar el sétimo puesto, que brinda el pase al repechaje intercontinental.

La Selección Peruana está obligada a sumar las seis unidades, pero también debe esperar que Venezuela (7° con 18) pierda sus dos cotejos y que Bolivia (8° con 17) no consiga más de un punto.

¿Contra quiénes se enfrentaría el ganador del cupo al repechaje al Mundial 2026?

La selección que consiga el sétimo puesto de la clasificación de las Eliminatorias de Conmebol avanzará al Repechaje Intercontinental, donde se encontrará con dos representantes de Concacaf, uno de AFC, uno de OFC y uno de CAF.

Conmebol - 7° de la clasificación

- 7° de la clasificación Concacaf - Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación

- Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación AFC - Ganador de la quinta ronda de clasificación

- Ganador de la quinta ronda de clasificación CAF - Ganador de la segunda ronda de clasificación

- Ganador de la segunda ronda de clasificación OFC - Finalista de la tercera ronda de clasificación --> Nueva Caledonia