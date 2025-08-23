Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 de LaLiga?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión del partido por la fecha 2 de LaLiga.
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: se enfrentan este domingo 24 de agosto por la fecha 2 de LaLiga. El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Tartiere, desde las 2:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Real Oviedo vs Real Madrid: altas y bajas para la fecha 2 de LaLiga EA Sports
Real Oviedo no contará con Alberto Reina, Álvaro Lemos y Lucas Ahijado por lesión. Real Madrid, en tanto, no tendrá a Eduardo Camavinga, Endrick, Ferland Mendy y Jude Bellingham.
¿Cuándo y dónde juegan Real Oviedo vs Real Madrid en vivo por la fecha 2 de LaLiga EA Sports?
El partido entre Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO se jugará este domingo 24 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere. El recinto tiene capacidad para 30 500 espectadores.
¿A qué hora juegan Real Oviedo vs Real Madrid en vivo por la fecha 2 de LaLiga EA Sports?
- En Perú, el partido Real Oviedo vs Real Madrid comienza a las 2:30 p.m.
- En España, el partido Real Oviedo vs Real Madrid comienza a las 9:30 p.m.
- En Colombia, el partido Real Oviedo vs Real Madrid comienza a las 2:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Real Oviedo vs Real Madrid comienza a las 2:30 p.m.
- En Chile, el partido Real Oviedo vs Real Madrid comienza a las 3:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Real Oviedo vs Real Madrid comienza a las 3:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Real Oviedo vs Real Madrid comienza a las 3:30 p.m.
- En Argentina, el partido Real Oviedo vs Real Madrid comienza a las 4:30 p.m.
- En Brasil, el partido Real Oviedo vs Real Madrid comienza a las 4:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Real Oviedo vs Real Madrid comienza a las 4:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Real Oviedo vs Real Madrid comienza a las 4:30 p.m.
- En México (CDMX), el partido Real Oviedo vs Real Madrid comienza a la 1:30 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Real Oviedo vs Real Madrid comienza a las 3:30 p.m.
¿Dónde ver el Real Oviedo vs Real Madrid en vivo por TV y streaming?
El partido entre Real Oviedo vs Real Madrid se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, se transmitirá por Disney+.
Real Oviedo vs Real Madrid: alineaciones posibles
Real Oviedo: Escandell; Costas, Dendoncker, Calvo; Vidal, Sibo, Ilic, Rahim; Chaira, Hassan; Rondon.
Real Madrid: Courtois; Trnet, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Díaz, Vinicius y Mbappé.