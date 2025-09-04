Últimas Noticias
Ucrania vs. Francia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026?

Ucrania vs. Francia: ¿dónde ver EN VIVO por Eliminatorias UEFA 2026?
Ucrania vs. Francia: ¿dónde ver EN VIVO por Eliminatorias UEFA 2026? | Fuente: Selección de Francia
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

En Polonia, Francia y Ucrania miden fuerzas abriendo la competencia por el grupo D de las Eliminatorias de Europa 2026.

Ucrania vs. Francia EN VIVO: se enfrentan este viernes 5 de setiembre en el Estadio Municial, en Breslavia (Polonia), desde la 1:45 p.m. (hora peruana) por la fecha 1 del grupo D de las Eliminatorias 2026 de UEFA. La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026 ponen primera con un enfrentamiento de alto voltaje: Ucrania y Francia abren el Grupo D. Ambos seleccionados llegan con realidades muy distintas, pero con el mismo objetivo: arrancar con pie firme en la carrera hacia Norteamérica.

Francia busca volver a clasificar a una Copa del Mundo y, al ser una de las candidatas al título, avanzar con firmeza rumbo al Mundial 2026. Kylian Mbappé y compañía tienen los elementos suficientes para conseguir su boleto.

Ucrania vs Francia: ¿cómo llegan a la fecha 1 de las Eliminatorias UEFA 2026?

En la pasada jornada FIFA, Ucrania sostuvo partidos amistosos, siendo el último el triunfo por 2-1 ante Nueva Zelanda. En tanto, Francia se presenta al duelo tras la UEFA Nations League, donde alcanzó el tercer puesto al imponerse 2-0 a Alemania.

¿Cuándo y dónde juegan Ucrania vs Francia EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026?

El partido de Francia contra el seleccionado de Ucrania está programado para el viernes 5 de setiembre en el Estadio Municipal de Breslávia, en Breslavia (Polonia). El recinto tiene capacidad para recibir a 42 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Ucrania vs Francia EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026?

  • En Perú, el partido Ucrania vs. Francia comienza a la 1:45 p.m.
  • En Francia, el partido Ucrania vs. Francia comienza a las 8:45 p.m.
  • En Chile, el partido Ucrania vs. Francia comienza a las 2:45 p.m.
  • En Argentina, el partido Ucrania vs. Francia comienza a las 3:45 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Ucrania vs. Francia comienza a las 2:45 p.m. 
  • En Colombia, el partido Ucrania vs. Francia comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Ucrania vs. Francia comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Ucrania vs. Francia comienza a las 2:45 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Ucrania vs. Francia comienza a las 3:45 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Ucrania vs. Francia comienza a las 3:45 p.m.
  • En Brasil, el partido Ucrania vs. Francia comienza a las 3:45 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Ucrania vs. Francia comienza a las 12:45 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Ucrania vs. Francia comienza a las 2:45 p.m.
  • En España, el partido Ucrania vs. Francia comienza a las 8:45 p.m.

¿Dónde ver el Ucrania vs Francia EN VIVO por TV y streaming?

El partido Ucrania vs. Francia será transmitido EN VIVO en Perú y Sudamérica por TV en ESPN y vía streamign por Disney+. En México, el cotejo va por la señal de Sky Sports. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Ucrania vs Francia: alineaciones posibles

Ucrania: Riznyk; Zinchenko; Mykolenko, Zbarnyi, Tymchyk; Shaparenko, Ocheretko, Yarmolyuk; Tsygankov, Dovbyk, Yaremchuk.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Lucas Digne; Désiré Doué, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Marcus Thuram, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé.

 Ucrania vs Francia: últimos resultados

  • 10/06/2025 | Nueva Zelanda 1-2 Ucrania – Amistosos
  • 07/06/2025 | Canadá 4-2 Ucrania – Amistosos
  • 23/03/2025 | Bélgica 3-0 Ucrania – Nations League

  • 08/06/2025 | Alemania 0-2 Francia – Nations League
  • 05/06/2025 | España 5-4 Francia – Nations League
  • 08/06/2025 | Francia 2-0 (5-4) Croacia – Nations League

