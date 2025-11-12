Con Kylian Mbappé, Francia vs. Ucrania: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por las Eliminatorias UEFA?

Francia vs. Ucrania EN VIVO: se enfrentan este jueves 13 de noviembre en el Parque de los Príncipes, en París (Frrancia), desde las 2:45 p.m. (hora peruana) por la fecha 5 del grupo D de las Eliminatorias 2026 de UEFA. La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





La victoria que se le escapó a Francia en la fecha pasada ante Islandia hizo que 'les bleus' todavía no estén clasificados al Mundial 2026 y le insertó emoción a su zona por el triunfo de Ucrania, que se puso a solo tres unidades en la tabla.

Con dos jornadas por jugarse, si Francia suma un punto estará virtualmente clasificado a la gran cita del próximo año. El triunfo lo hará oficial. En caso de derrota, todo se apretará en la grupo D de las Eliminatorias UEFA.

Francia vs Ucrania: ¿cómo llegan a la fecha 5 de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

Francia llega al cotejo tras empatar 2-2 en condición de visitante con Islandia en la cuarta jornada, mientras que Ucrania sumó una importante victoria en casa por 2-1 sobre Azerbaiyán.

¿Cuándo y dónde juegan Francia vs Ucrania EN VIVO por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

El partido de Francia contra el seleccionado de Ucrania está programado para el jueves 13 de noviembre en el estadio Parque de los Príncipes, en París (Francia). El recinto tiene una capacidad para recibir a 48 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Francia vs Ucrania EN VIVO por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

En Perú , el partido Francia vs. Ucrania comienza a las 2:45 p.m.



, el partido Francia vs. Ucrania comienza a las 2:45 p.m. En Francia , el partido Francia vs. Ucrania comienza a las 8:45 p.m.



, el partido Francia vs. Ucrania comienza a las 8:45 p.m. En España, el partido Francia vs. Ucrania comienza a las 8:45 p.m.



En Chile, el partido Francia vs. Ucrania comienza a las 4:45 p.m.



En Argentina, el partido Francia vs. Ucrania comienza a las 4:45 p.m.

En Venezuela, el partido Francia vs. Ucrania comienza a las 3:45 p.m.

En Colombia, el partido Francia vs. Ucrania comienza a las 2:45 p.m.

En Ecuador, el partido Francia vs. Ucrania comienza a las 2:45 p.m.



En Bolivia, el partido Francia vs. Ucrania comienza a las 3:45 p.m.



En Uruguay, el partido Francia vs. Ucrania comienza a las 4:45 p.m.

En Paraguay, el partido Francia vs. Ucrania comienza a las 4:45 p.m.

En Brasil, el partido Francia vs. Ucrania comienza a las 4:45 p.m.



En México (CDMX), el partido Francia vs. Ucrania comienza a la 1:45 p.m.



¿Qué canal TV transmite el Francia vs Ucrania EN VIVO?

El partido Francia vs. Ucrania será transmitido EN VIVO en Perú y Sudamérica por TV en ESPN y vía streamign por Disney+ y Disney+ Premium. En México, el cotejo va por la señal de SKY Sports. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Francia vs Ucrania: alineaciones posibles

Ucrania: A. Trubin; V. Mykolenko, M. Matviyenko ©, I. Zbarnyi, Y. Konoplia; G. Sudakov, I. Kalyuzhnyi, V. Tssygankov, M. Shaparenko, R. Malinovskyi; y V. Vanat. DT: Serhiy Rebrov.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Manu Koné, Eduardo Camavinga, Bradley Barcola, Michael Olise, Rayan Cherki; y Kylian Mbappé ©. DT: Didier Deschamps.

Francia vs Ucrania: ¿cuánto pagan las apuestas por un gol de Kylian Mbappé?

Casa de Apuestas Gol de Mbappé Betano 1.62 Apuesta Total 1.61 DoradoBet 1.61 Te Apuesto 1.69

Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.

Se considera el gol de Kylian Mbappé en CUALQUIER MOMENTO del partido.