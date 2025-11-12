¡Como en Rusia 2018! Así se cantó el himno peruano ante 50 mil hinchas en San Petersburgo (VIDEO)

La Selección Peruana enfrenta a su similar de Rusia este miércoles en el Gazprom Arena, de San Petersburgo, por amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA.

En el recinto que contó con la presencia de más de 50 mil espectadores, no faltaron hinchas peruanos alentando a la ‘Bicolor’. Muchos espectadores, reluciendo con banderas y colores rojo y blanco, llegaron hasta el Gazprom Arena para ver al seleccionado dirigido por Manuel Barreto.

Previo al inicio del partido, un momento de emociones se vivió cuando se cantó el himno nacional. Los jugadores entonaron las estrofas acompañados por el fervor de los hinchas. La imagen recordó a lo ocurrido hace más de 7 años, cuando la Selección Peruana estuvo presente en el país más grande del mundo siendo parte del Mundial Rusia 2018.

Precisamente fue en este país donde el apoyo de los aficionados hizo que la FIFA distinga al público nacional con la distinción de la Mejor Hinchada del Mundo.

Perú, con un difícil viaje encima ante Rusia

En el segundo encuentro bajo el interinato de Manuel Barreto como director técnico, la Selección Peruana mide fuerzas con Rusia. La llegada a este país se complicó mucho para la Bicolor, que apenas contó con un día de entrenamientos en San Petersburgo.

El viaje desde Perú estuvo programado para el domingo 8, pero un contratiempo de salud con el piloto de la aerolínea retrasó un día la partida de la delegación. Esto también afectó las conexiones en Francia y Turquía y recién en la madrugada del martes pudo arribar a San Petersburgo.

La FPF evaluó la reprogramación del partido amistoso, no obstante, al tener todas las localidades vendidas por parte del organizador y considerando también los demás compromisos de Rusia, no se modificó la fecha y horario del encuentro.

Himno nacional del Perú en el amistoso con Rusia

Perú vs Rusia: así formaron en el amistoso FIFA

Perú: Pedro Gallese (c); Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Martín Távara, Erick Noriega, Jairo Concha; César Inga, Maxloren Castro y Adrián Ugarriza. DT: Manuel Barreto.

Rusia: Matvey Safonov; Ilya Vakhania, Maksim Osipenko, Viktor Melekhin, yuri Gorshkov; Yegor Prutsev, Nail Umyarov, Aleksey Batrakov; Aleksei Miranchuk, Aleksandr Golovin (c) e Ivan Sergeev. DT: Valeriy Karpin.