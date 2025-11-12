Últimas Noticias
Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias 2026

Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre del 2025:
Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre del 2025:
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 13 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Irlanda vs Portugal por Eliminatorias. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 13 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Eliminatorias - CAF

11:00 a.m. | Nigeria vs Gabón - FIFA+
2:00 p.m. | Camerún vs R.D Congo - FIFA+

Partidos de hoy, Eliminatorias - AFC

11:00 a.m. | Emiratos Árabes Unidos vs Irak - Disney+

Partidos de hoy, Eliminatorias - UEFA

12:00 p.m. | Noruega vs Estonia - ESPN 2, Disney+
12:00 p.m. | Azerbaiyán vs Islandia - Disney+
12:00 p.m. | Armenia vs Hungría - Disney+
2:00 p.m. | Inglaterra vs Serbia - Disney+
2:00 p.m. | Irlanda vs Portugal - ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Moldavia vs Italia - Disney+
2:00 p.m. | Andorra vs Albania - Disney+
2:45 p.m. | Francia vs Ucrania - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

7:00 p.m. | Junior vs Atlético Grau - Win Sports
7:00 p.m. | Santa Fe vs Alianza - Win Sports
7:00 p.m. | Águilas Doradas vs Deportes Tolima - Win Sports
7:00 p.m. | Unión Magdalena vs Fortaleza  Win Sports
7:00 p.m. | Llaneros vs Envigado - Win Sports

Eliminatorias 2026 Eliminatorias Europeas

