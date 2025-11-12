Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias 2026

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Irlanda vs Portugal por Eliminatorias. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 13 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Eliminatorias - CAF

11:00 a.m. | Nigeria vs Gabón - FIFA+

2:00 p.m. | Camerún vs R.D Congo - FIFA+

Partidos de hoy, Eliminatorias - AFC

11:00 a.m. | Emiratos Árabes Unidos vs Irak - Disney+

Partidos de hoy, Eliminatorias - UEFA

12:00 p.m. | Noruega vs Estonia - ESPN 2, Disney+

12:00 p.m. | Azerbaiyán vs Islandia - Disney+

12:00 p.m. | Armenia vs Hungría - Disney+

2:00 p.m. | Inglaterra vs Serbia - Disney+

2:00 p.m. | Irlanda vs Portugal - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Moldavia vs Italia - Disney+

2:00 p.m. | Andorra vs Albania - Disney+

2:45 p.m. | Francia vs Ucrania - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

7:00 p.m. | Junior vs Atlético Grau - Win Sports

7:00 p.m. | Santa Fe vs Alianza - Win Sports

7:00 p.m. | Águilas Doradas vs Deportes Tolima - Win Sports

7:00 p.m. | Unión Magdalena vs Fortaleza Win Sports

7:00 p.m. | Llaneros vs Envigado - Win Sports

