Con Cristiano Ronaldo, Portugal vs. Irlanda: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por las Eliminatorias UEFA?

Irlanda vs. Portugal EN VIVO: se enfrentan este jueves 13 de noviembre en el Aviva Stadium, en Dublín (Irlanda), desde las 2:45 p.m. (hora peruana) por la fecha 5 del grupo F de las Eliminatorias 2026 de UEFA. La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN 2 y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





El traspié luso en los descuentos ante Hungría evitó que Portugal celebre ante su gente la clasificación a Mundial 2026, no obstante, el elenco luso es el cómodo líder de su zona, por lo que el actual campeón de la Nations League está muy cerca de conseguir el boleto.

Con Cristiano Ronaldo en modo goleador con su selección, el cuadro de Roberto Martínez busca sellar su pasaje al Mundial visitando a una Irlanda que prácticamente no tiene chances de clasificación directa, pero que se esperanza con el segundo puesto para ir a la repesca europea. Para ello está obligado sí o sí a conseguir el triunfo.

Irlanda vs Portugal: ¿qué necesitan los lusos para asegurar la clasificación en Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

Con 10 puntos en cuatro jornadas y solo quedando dos fechas más por disputar, a Portugal le será suficiente sumar un empate en su visita a Dublín ante Irlanda. En caso de derrota, si Hungría no le gana a Armenia también estará en el Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde juegan Irlanda vs Portugal EN VIVO por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

El partido de Potugal contra el seleccionado de Irlanda está programado para el jueves 13 de noviembre en el Aviva Stadium, en Dublin (Irlanda). El recinto tiene una capacidad para recibir a 51 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Irlanda vs Portugal EN VIVO por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

En Perú , el partido Irlanda vs. Portugal comienza a las 2:45 p.m.



¿Dónde ver el Irlanda vs Portugal EN VIVO por TV?

El partido Irlanda vs. Portugal será transmitido EN VIVO en Perú y Sudamérica por TV en ESPN 2 y vía streamign por Disney+ Premium. En México, el cotejo va por la señal de SKY Sports. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Irlanda vs Portugal: alineaciones posibles

Portugal: Diogo Costa; Nelson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, Matheus Nunes; Vitinha, Rúben Neves, Joao Palhinha; Bernardo Silva, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo ©. DT: Roberto Martínez.

Irlanda: Caoimhín Kelleher; Nathan Collins ©, Dara O'Shea, Jake O'Brien; S. Coleman, Josh Cullen, Will Smallbone, Jack Taylor; Finn Azaz, Chiedozie Ogbene y F. Ebosele. DT: Heimir Hallgrímsson.

Irlanda vs Portugal: ¿Cuánto pagan las apuestas por un gol de Cristiano Ronaldo?

Casa de Apuestas Gol de Cristiano Betano 1.62 Apuesta Total 1.61 DoradoBet 1.61 Te Apuesto 1.69

