Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO las Eliminatorias 2026

Lionel Messi como capitán de la Selección de Argentina.
Lionel Messi como capitán de la Selección de Argentina. | Fuente: Selección de Argentina
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 14 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Argentina vs Angola por Eliminatorias. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, viernes 14 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Eliminatorias - UEFA

12:00 p.m. | Finlandia vs Malata - Disney+
2:45 p.m. | Croacia vs Islas Feroe - Disney+
2:45 p.m. | Eslovaquia vs Irlanda del Norte- Disney+
2:45 p.m. | Luxemburgo vs Alemania - Disney+
2:45 p.m. | Gibraltar vs Montenegro- ESPN 2, Disney+
2:45 p.m. | Polonia vs Países Bajos - Disney+

Partidos de hoy, Amistosos internacionales

5:20 a.m. | Japón vs Ghana- Disney+
6:00 p.m. | Corea del Sur vs Bolivia - Disney+
10:00 a.m. | Kenia vs Gibraltar - Disney+
