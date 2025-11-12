Camerún vs. RD Congo: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la semifinal repesca de África para el Mundial 2026?

Camerún vs. RD Congo EN VIVO: se enfrentan este jueves 13 de noviembre en Al-Barid Stadium, en Rabat (Marruecos), desde las 2:00 p.m. (hora peruana) por la semifinal del playoff de las Eliminatorias 2026 de África. La transmisión del compromiso podrá seguirse por FIFA+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Camerún ostenta el récord de mayor número de participaciones de una nación africana en el Mundial, pero los ‘Leones’ deben ahora recorrer por los playoffs tras un irregular paso por las Eliminatorias.

La derrota por 1-0 ante los líderes Cabo Verde agravó la situación de Camerún, que finalmente concluyó la campaña con 19 puntos (5 victorias, 4 empates, 1 derrota), detrás de los Tiburones Azules.

Por avanzar a la final, que otorgará para el ganador el pase al repechaje del Mundial 2026, tiene que enfrentar primero a RD Congo, que hizo una buena campaña quedando detrás de los Leopardos.

No obstante, su rival es uno al que no ha podido derrotar en los 9 enfrentamientos previos que se registra en el historial.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Camerún vs Congo: ¿cómo llegan a las semifinales de los playoffs de las Eliminatorias CAF 2026?

Camerún empató 0-0 con Angola en su último partido por el grupo D de las Eliminatorias de África jugando en condición de local. Por su lado, RD Congo se impuso 1-0 a Sudán en el cierre del grupo B.

¿Cuándo y dónde juegan Camerún vs Congo EN VIVO por las semifinales de los playoffs de las Eliminatorias CAF 2026?

El partido de Camerún contra el seleccionado de RD Congo está programado para el jueves 13 de noviembre en el Al-Barid Stadium, en Rabat (Marruecos). El recinto tiene una capacidad para recibir a 18 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Camerún vs Congo EN VIVO por los playoffs de las Eliminatorias CAF 2026?

En Perú , el partido Camerún vs. RD Congo comienza a las 2:00 p.m.



, el partido Camerún vs. RD Congo comienza a las 2:00 p.m. En España, el partido Camerún vs. RD Congo comienza a las 8:00 p.m.



En Chile, el partido Camerún vs. RD Congo comienza a las 4:00 p.m.



En Argentina, el partido Camerún vs. RD Congo comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Camerún vs. RD Congo comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Camerún vs. RD Congo comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Camerún vs. RD Congo comienza a las 2:00 p.m.



En Bolivia, el partido Camerún vs. RD Congo comienza a las 3:00 p.m.



En Uruguay, el partido Camerún vs. RD Congo comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Camerún vs. RD Congo comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Camerún vs. RD Congo comienza a las 4:00 p.m.



En México (CDMX), el partido Camerún vs. RD Congo comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Camerún vs. RD Congo comienza a la 1:00 p.m.



¿Qué canales TV transmiten el Camerún vs Congo EN VIVO?

El partido Camerún vs. Congo será transmitido EN VIVO en Perú y todo el mundo vía streaming por FIFA+. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Camerún vs Congo: alineaciones posibles

Camerún: André Onana; Tchatchoua, Castelletto, Nouhou, Nagida; Avom, Baleba, Anguissa; Nkoudou, Eyong y Mbeumo.

RD Congo: Mpasi; Masuaku, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka; Mbuku, Moutoussamy, Mukau, Kayembe; Essende y Bakambu.

Camerún vs Congo: últimos resultados

13/10/2025 | Camerún 0-0 Angola – Eliminatorias África

08/10/2025 | Mauricio 0-2 Camerún – Eliminatorias África

09/09/2025 | Cabo Verde 1-0 Camerún – Eliminatorias África

14/10/2025 | RD Congo 1-0 Sudán – Eliminatorias África

10/10/2025 | Togo 0-1 RD Congo – Eliminatorias África

09/09/2025 | RD Congo 2-3 Senegal – Eliminatorias África