¿Se viene el retiro con Argentina? Lionel Messi sostiene que el futuro "solo Dios lo sabe"

Una Copa del Mundo ha ganado Lionel Messi con Argentina.
Una Copa del Mundo ha ganado Lionel Messi con Argentina. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Lionel Messi sostuvo que irá paso a paso en lo que tiene que ver con lo que le depara el horizonte en la Selección de Argentina.

Lionel Messi es el protagonista. El delantero del Inter Miami jugó anoche su último partido con Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección de Argentina goleó 3-0 a Venezuela en el Estadio Mâs Monumental, de Buenos Aires. En el partido, Lionel Messi anotó un doblete y, luego del cotejo, agradeció el apoyo de los hinchas durante su carrera.

"Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre", fue lo que escribió Messi en Instagram, acompañado de imágenes con la indumentaria argentina.

Lionel Messi y su futuro con Argentina

"Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡Vamos Argentina!", agregó el también atacante que milita en la Major League Soccer (MLS).

Estas palabras de Lionel Messi se dieron horas después de lo que fue el partido contra la ‘Vinotinto’, en el marco de la penúltima jornada de las Eliminatorias Conmebol.

"Lo mismo que dije en su momento. Lo más lógico era que no llegue (al Mundial). Pero bueno, ya estamos ahí. Estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, partido tras partido", declaró 'Leo' en la cancha.

Además, el exjugador del FC Barcelona y PSG agregó que "lo que sí está claro es que hoy era el último por los puntos acá. De ahora en más, día a día, tratando de sentirme bien y ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto. Si no estoy, la verdad la paso mal".

Lionel Messi Selección de Argentina

