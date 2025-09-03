Perú vs. Uruguay EN VIVO: partidazo en Montevideo por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Uruguay se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La penúltima jornada de la clasificación en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pondrá cara a cara a la Selección Peruana y la de Uruguay, que viven realidades distintas: una está a un paso de la primera Copa del Mundo que se disputará en tres países y la otra necesita de un milagro para poder llegar al repechaje.

Por ejemplo, la tienda de Perú que es dirigida por Óscar Ibáñez debe ganar sus dos partidos y necesita que Venezuela pierda los dos y Bolivia no sume más que un punto

La matemática es clara, también, para la Celeste, que sabe que una victoria o un empate le garantizarán el festejo con su gente en una noche que invita a los fanáticos a soñar con el quinto Mundial consecutivo, después de haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.



¿Cómo llegan Perú y Uruguay a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

La blanquirroja viene de empatar a cero con Ecuador en lo que fue la pasada jornada de la cita premundialista. En tanto, los charrúas llegan de ganarle 2-0 a Venezuela.

¿Cuándo y dónde juegan Uruguay vs Perú en vivo por las Eliminatorias 2026?

El partido está programado para el jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario (Montevideo). El recinto tiene una capacidad para 60,235 espectadores.

La Selección Peruana ultima detalles para visitar a Uruguay. | Fuente: @SeleccionPeru

¿A qué hora juegan Uruguay vs Perú en vivo por las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Uruguaya comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Uruguay comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde trasmiten el Uruguay vs Perú en vivo por TV y streaming?

El partido de Perú contra Uruguay será transmitido por las señales de América TV, Movistar, ATV, Movistar Play, AUF TV, Antel TV, Flow, NS Eventos 1, Cardinal TV, D Sports y DGO. RPP te lo lleva por radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Uruguay vs Perú: alineaciones posibles

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Kenyi Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

Perú vs Uruguay: historial de resultados en Montevideo por Eliminatorias

Eliminatorias 2022: Uruguay 1-0 Perú

Eliminatorias 2018: Uruguay 1-0 Perú

Eliminatorias 2014: Uruguay 4-2 Perú

Eliminatorias 2010: Uruguay 6-0 Perú