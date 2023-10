En la cabeza: a Neymar le lanzaron pochoclos tras empate con Venezuela y respondió duramente [VIDEO]

Con Neymar, Brasil empató a uno el último jueves contra Venezuela en condición de local, en el marco de la tercera jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026 en Conmebol.

Justamente, Neymar fue protagonista del cotejo de la Selección de Brasil en el Arena Pantanal, aunque no necesariamente por una destacada acción en el terreno de juego. Sucede que, cuando terminó el partido, el delantero del Al Hilal se dirigió al túnel de vestuarios y a poco de ingresar le lanzaron pochoclos (dulce brasilero) y uno de los envases le cayó en la cabeza.

En un inicio, Neymar se quedó atónito por lo ocurrido, pero de inmediato el atacante empezó a señalar a la grada y lanzar insultos a los simpatizantes que se encontraban en dicho sector.

La bronca de Neymar luego que le lanzaran pochoclos. | Fuente: TNT Sports

Neymar, Brasil y el empate con la Selección de Venezuela

No todo quedó allí debido a que, posteriormente, 'Ney' habló y criticó duramente a quienes tuvieron este actuar luego del duelo frente a la 'Vinotinto'.

"La verdad que es algo triste. Muy triste. Yo no he venido de vacaciones ni mucho menos a pasear. Vengo a hacer lo que más amo y que jugar al fútbol y defender a mi país", remarcó el jugador, según recoge el diario argentino Olé.

En lo que va de las Eliminatorias a la cita mundialista que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, Neymar tiene dos goles. Sus tantos se dieron contra Bolivia en la primera fecha del campeonato sudamericano.

De otro lado, el director técnico de la 'Canarinha', Fernando Diniz, se manifestó tras el empate con Venezuela, lo cual hace que su conjunto esté en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

"Fallamos en cosas que no deberíamos haber fallado, deberíamos haber ajustado mejor la marca y no haber ofrecido la chance para que el jugador rival definiera", dijo el también entrenador del Fluminense en conferencia de prensa.

Además, agregó que "no creo que el equipo haya jugado mal, creamos chances para hacer el segundo, el tercer gol, pero no los hicimos. Y cedimos contraataques que no debíamos hacer cedido".

